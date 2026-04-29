Pogromczyni Rybakiny idzie jak burza w Madrycie. Zagra o historczyny finał

Reprezentująca od niedawna Austrię Anastazja Potapowa idzie jak burza w tegorocznym turnieju Mutua Madrid Open 2026. W 1/16 finału wyeliminowała Jelenę Ostapenko, a w kolejnej rundzie sensacyjnie pokonała w dwóch setach Jelenę Rybakinę, wiceliderkę światowego rankingu.

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Tegoroczne zmagania w Madrycie stoją jednak pod znakiem gigantycznych niespodzianek. W grze pozostała jeszcze tylko jedna zawodniczka z czołowej dziesiątki rankingu - Mirra Andrejewa, która nie bez problemów pokonała Kanadyjkę Leylah Fernandez.

Sensacja turnieju pędzi do półfinału

Ćwierćfinałowe starcie dla Potapowej teoretycznie powinno być znacznie łatwiejsze niż dwa poprzednie spotkania. Co prawda 25-latka grała z Karoliną Pliskova, a więc byłą liderką rankingu WTA, ale Czeszka jest daleka od swojej najlepszej dyspozycji. Od dwóch lat nie wystąpiła w żadnym finale, a w zeszłym roku zagrała jedynie trzy mecze - wszystko przez liczne kontuzje. Turniej w Madrycie to jej najlepszy od dawna występ - po drodze do ćwierćfinału wyeliminowała między innymi Elise Mertens (21. WTA).

Zobacz też: Koszmar w Madrycie dotknął Świątek. Tenisiści mają dość. "Żałosny obrazek"

Jednak w pojedynku z Potapową od początku widać było, że Pliskova nie jest w tym momencie jeszcze gotowa na powrót do światowej czołówki. Reprezentująca Austrię Rosjanka błyskawicznie wyszła na prowadzenie 5:0, dwukrotnie przełamując rywalkę. Wtedy Czeszka wygrała swojego pierwszego gema, ale zaraz potem Potapowa zakończyła partię, wykorzystując drugą piłkę setową.

Czeszka się nie poddała

Drugi set był już wyrównany. Obie tenisistki pewnie utrzymywały swoje serwisy w pierwszej połowie seta, ale Potapowa znalazła sposób na Pliskovą. Przełamanie dało jej prowadzenie 4:3, a po kilkunastu minutach 25-latka stanęła przed szansą na wygraną. Zmarnowała jednak dwie piłki meczowe (na 6:4) i dała się przełamać. Austriaczka odpowiedziała wręcz idealnie, gdyż wygrała gema serwisowego Pliskovej do zera i znów stanęła przed szansą na wygraną w dwóch setach.

Znów miała piłkę meczową, ale znów jej nie wykorzystała i znów dała się przełamać. Czeszka przedłużyła walkę w drugim secie do tie-breaka, a w nim zanotowała bardzo dobrą końcówkę. Od stanu 4-4 wygrała trzy ostatnie akcje - dwie przy serwisie Potapowej, dzięki czemu mecz musiał rozstrzygnąć się w trzecim secie.

Decydująca partia rozpoczęła się idealnie dla Pliskovej, gdyż była liderka rankingu po długiej walce przełamała rywalkę. Potapowa odpowiedziała pięknym za nadobne, ale chwilę później było już 3:1. dla Czeszki, która nie wykorzystała jednak przewagi. Przegrała pięć kolejnych gemów i to rywalka mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

W ten sposób Potapowa awansowała do pierwszego w karierze półfinału turnieju rangi WTA 1000 i zagra o historyczny finał - jej rywalką będzie Marta Kostiuk albo Linda Noskova. Ten wynik jest tym bardziej cenny, że 25-latka w głównej drabince znalazła się jako "szczęśliwa przegrana" - w eliminacjach uległa swojej rodaczce, Sinji Kraus. W rankingu Potapowa awansowała już na 38. miejsce. Zwycięstwo w całym turnieju sprawi, że po raz pierwszy w karierze trafi do czołowej 20 zestawienia.