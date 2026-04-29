Pogromczyni Rybakiny idzie jak burza w Madrycie. Zagra o historczyny finał

Reprezentująca od niedawna Austrię Anastazja Potapowa idzie jak burza w tegorocznym turnieju Mutua Madrid Open 2026. W 1/16 finału wyeliminowała Jelenę Ostapenko, a w kolejnej rundzie sensacyjnie pokonała w dwóch setach Jelenę Rybakinę, wiceliderkę światowego rankingu.
Tegoroczne zmagania w Madrycie stoją jednak pod znakiem gigantycznych niespodzianek. W grze pozostała jeszcze tylko jedna zawodniczka z czołowej dziesiątki rankingu - Mirra Andrejewa, która nie bez problemów pokonała Kanadyjkę Leylah Fernandez.
Ćwierćfinałowe starcie dla Potapowej teoretycznie powinno być znacznie łatwiejsze niż dwa poprzednie spotkania. Co prawda 25-latka grała z Karoliną Pliskova, a więc byłą liderką rankingu WTA, ale Czeszka jest daleka od swojej najlepszej dyspozycji. Od dwóch lat nie wystąpiła w żadnym finale, a w zeszłym roku zagrała jedynie trzy mecze - wszystko przez liczne kontuzje. Turniej w Madrycie to jej najlepszy od dawna występ - po drodze do ćwierćfinału wyeliminowała między innymi Elise Mertens (21. WTA).
Zobacz też: Koszmar w Madrycie dotknął Świątek. Tenisiści mają dość. "Żałosny obrazek"
Jednak w pojedynku z Potapową od początku widać było, że Pliskova nie jest w tym momencie jeszcze gotowa na powrót do światowej czołówki. Reprezentująca Austrię Rosjanka błyskawicznie wyszła na prowadzenie 5:0, dwukrotnie przełamując rywalkę. Wtedy Czeszka wygrała swojego pierwszego gema, ale zaraz potem Potapowa zakończyła partię, wykorzystując drugą piłkę setową.
Drugi set był już wyrównany. Obie tenisistki pewnie utrzymywały swoje serwisy w pierwszej połowie seta, ale Potapowa znalazła sposób na Pliskovą. Przełamanie dało jej prowadzenie 4:3, a po kilkunastu minutach 25-latka stanęła przed szansą na wygraną. Zmarnowała jednak dwie piłki meczowe (na 6:4) i dała się przełamać. Austriaczka odpowiedziała wręcz idealnie, gdyż wygrała gema serwisowego Pliskovej do zera i znów stanęła przed szansą na wygraną w dwóch setach.
Znów miała piłkę meczową, ale znów jej nie wykorzystała i znów dała się przełamać. Czeszka przedłużyła walkę w drugim secie do tie-breaka, a w nim zanotowała bardzo dobrą końcówkę. Od stanu 4-4 wygrała trzy ostatnie akcje - dwie przy serwisie Potapowej, dzięki czemu mecz musiał rozstrzygnąć się w trzecim secie.
Decydująca partia rozpoczęła się idealnie dla Pliskovej, gdyż była liderka rankingu po długiej walce przełamała rywalkę. Potapowa odpowiedziała pięknym za nadobne, ale chwilę później było już 3:1. dla Czeszki, która nie wykorzystała jednak przewagi. Przegrała pięć kolejnych gemów i to rywalka mogła cieszyć się ze zwycięstwa.
W ten sposób Potapowa awansowała do pierwszego w karierze półfinału turnieju rangi WTA 1000 i zagra o historyczny finał - jej rywalką będzie Marta Kostiuk albo Linda Noskova. Ten wynik jest tym bardziej cenny, że 25-latka w głównej drabince znalazła się jako "szczęśliwa przegrana" - w eliminacjach uległa swojej rodaczce, Sinji Kraus. W rankingu Potapowa awansowała już na 38. miejsce. Zwycięstwo w całym turnieju sprawi, że po raz pierwszy w karierze trafi do czołowej 20 zestawienia.