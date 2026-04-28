Oto pierwsza półfinalistka turnieju w Madrycie! Zaczęła od 1:4

Pierwszy set wtorkowego ćwierćfinału Mirra Andriejewa (Rosja, 8. WTA) - Leylah Fernandez (Kanada, 25. WTA) w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie miał niesamowity przebieg i trwał aż godzinę i trzynaście minut. Pełno było w nim zwrotów akcji. Kanadyjka zaczęła znakomicie i prowadziła 4:1. Rosjanka wtedy odpowiedziała trzema gemami z rzędu i doprowadziła do remisu 4:4.

Niesamowity mecz Andriejewa - Fernandez

To nie był koniec wielkich emocji. Przy stanie 5:5 i serwisie Fernandez, Andriejewa zmarnowała aż cztery szanse na przełamanie. Mało tego w 12. gemie obroniła aż trzy piłki setowe i doszło do tie-breaku. W nim Rosjanka była zdecydowanie lepsza i wygrała aż 7:1.

Drugą partię obie tenisistki rozpoczęły od przegrania dwóch własnych gemów serwisowych. Od stanu 3:3 kontrolę na korcie przejęła Andriejewa, która wygrała trzy gemy z rzędu i cieszyła się z awansu do pierwszego w karierze półfinału w Madrycie. Pojedynek trwał godzinę i 51 minut. Rosjanka wygrała w nim aż 60 proc. punktów po pierwszym serwisie, przy tylko 33. proc rywalki.

"Przegrywała 1:4 w I secie i uratowała trzy piłki setowe. Awansowała do pierwszego w karierze półfinału w Madrycie. Jej poziom w ostatnich tygodniach był bardzo, bardzo wysoki. Ma 11 zwycięstw i tylko jedną porażkę na mączce w 2026 roku. Jest teraz w trzecim półfinale WTA 1000 w tym roku i odniosła 26. zwycięstwo w tym roku. Nastolatka znów śni na jawie" - napisał The Tennis Letter w serwisie X.

Andriejewa w wieku 18 lat i 358 dni jest drugą najmłodszą półfinalistką w Madrycie od inauguracji turnieju w 2009 roku. Młodsza była tylko Dunka Caroline Wozniacki w 2009 roku.

Rosjanka w tym sezonie ma bilans: 26 zwycięstw i dziewięć porażek. Triumfowała w turniejach w Adelajdzie i Linz.

Andriejewa w półfinale turnieju w Rzymie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Hailey Baptiste (USA, 32. WTA).

Ćwierćfinał turnieju w Madrycie: Mirra Andriejewa - Leylah Fernandez 7:6 (7:1), 6:3