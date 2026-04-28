Rybakina prowadziła już 5:3, a tu taki zwrot! Sensacja w Madrycie

Jelena Rybakina po zwycięstwie w Stuttgarcie miała ogromną chęć wznieść trofeum za triumf na mączce w Madrycie. Kazaszka, która rozgrywa jeden ze swoich najlepszych sezonów w karierze w stolicy Hiszpanii nie miała łatwej drogi do gry w czwartej rundzie. W związku z tym, iż była rozstawiona z "2", w pierwszej rundzie mogła liczyć na wolny los. W drugiej spotkała się z Gabrielą Ruse. Rumunka zaskoczyła faworytkę tamtego meczu i wygrała pierwszego seta. W kolejnych do głosu doszła jednak wiceliderka rankingu WTA, która wyeliminowała niżej notowaną przeciwniczkę.

Sensacja w Madrycie

Podobny przebieg miało spotkanie trzeciej rundy przeciwko Qinwen Zheng. Chinka po tym, jak zmuszona była opuścić Australian Open w związku z kontuzją łokcia, spadła w rankingu do czwartej dziesiątki. 23-latka, podobnie jak Ruse, zaskoczyła Rybakinę w premierowej odsłonie i objęła prowadzenie w całym meczu. 27-letnia triumfatorka pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie także i tym razem zdołała odwrócić losy spotkania - zapisała na swoim koncie dwa kolejne sety.

W czwartej rundzie na reprezentantkę Kazachstanu czekała Anastazja Potapowa. Rosjanka w grudniu 2025 roku poinformowała, że dostała obywatelstwo Austrii i będzie reprezentować ten kraj.

Pojedynek, który rozpoczął się jako ostatni wśród pań, lepiej rozpoczęła 25-letnia Potapowa, która przełamała w pierwszym gemie dużo bardziej utytułowaną rywalkę. Ta szybko mogła odrobić stratę, lecz w kolejnym gemie nie zdołała wykorzystać dwóch break pointów. 56. rakieta świata przodowała z przewagą jednego przełamania do stanu 2:3. Od tego momentu Rybakina dwukrotnie odebrała serwis rywalce i doprowadziła do stanu 5:3. Gdy wydawało się, że 27-latka jest na bardzo dobrej drodze do zwycięstwa w tej partii, przebudziła się jej przeciwniczka, która do zera wygrała dziewiątego gema przy podaniu zawodniczki z Kazachstanu.

Po chwili na tablicy wyników widniał rezultat 5:5. W kolejnych dwóch gemach tenisistki broniły swojego serwisu, wobec czego o losach seta zdecydować miał tie-break. W nim od początku ujrzeliśmy prawdziwy festiwal minibreaków. W sześciu kolejnych akcjach zawodniczki nie były w stanie zdobyć punktu przy swoim serwisie. W końcu jako pierwsza do piłki setowej podeszła Potapowa, lecz Rybakina skutecznie obroniła się z tego zagrożenia. Po chwili sama stanęła przed szansą na zwycięstwo w tej odsłonie, ale rywalka odpłaciła jej dokładnie tym samym. Przełamanie nastąpiło przy stanie 8-8. Reprezentantka Austrii skorzystała z okazji na zwycięstwo w tej partii przy swoim podaniu i objęła prowadzenie w meczu - 6:7(8).

Koniec serii Rybakiny

W drugim secie na pierwsze przełamanie czekaliśmy do piątego gema. Wówczas przy piątej próbie na prowadzenie wyszła wiceliderka rankingu, która pewnie zwiększyła przewagę przy swoim podaniu (4:2). Od tego momentu na korcie gemy padały już tylko łupem Anastazji Potapowej. 25-latka wrzuciła wyższy bieg i zupełnie zaskoczyła Kazaszkę. Dokonała zupełnego przewrotu w tej partii - 4:6.

Jelena Rybakina (2. WTA) - Anastazja Potapowa (56. WTA) 6:7(8), 4:6

Tym samym po trzech finałach z rzędu (Indian Wells, Miami oraz Stuttgart) Jelena Rybakina nie powalczy o końcowy triumf w turnieju. Potapowa w ćwierćfinale Mutua Madrid Open zmierzy się natomiast z Czeszką Karoliną Pliskovą.