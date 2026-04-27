Dwa mecze i koniec. Iga Świątek pożegnała się z turniejem w Madrycie na etapie trzeciej rundy. Polka podjęła decyzję o kreczu przy wyniku 1:1 w meczu przeciwko Ann Li. Powodem był wirus, który sieje spustoszenie na kortach w stolicy Hiszpanii i pokonał między innymi Marina Cilicia i Ludmiłę Samsonową, a źle czuła się także Coco Gauff.

Świątek zmierza do Rzymu. Wtedy wyjdzie na kort

- Iga zmagała się od wczoraj z wirusem albo zatruciem i mimo tego, że zrobiła wszystko co możliwe, aby być w stanie dziś rywalizować, nie była w stanie dokończyć meczu. Teraz na pewno potrzebna jest chwila odpoczynku i powrót do normy - przekazała członkini sztabu Świątek, Daria Sulgostowska, cytowana przez Michała Chojeckiego na X.

Polka jednak sama zapewniała, że niebawem powinna poczuć się lepiej i wróci do treningów tuż przed wyjazdem na turniej rangi 1000 w Rzymie. Teraz zresztą głos zabrali sami organizatorzy, którzy na oficjalnym profilu na X przekazali wieści w sprawie naszej tenisistki.

- Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek właśnie wybiera się do Rzymu i po raz pierwszy będzie trenować na Foro Italico 29 kwietnia - napisali.

Polka ma świetne wspomnienia ze stolicy Włoch. Pierwszy raz trofeum zdobyła w 2021 roku, kiedy w finale zdemolowała Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0. Rok później ograła Ons Jabeur 6:2, 6:2. Po roku przerwy wróciła na tron, a w ostatnim spotkaniu na Foro Italico pokonała Arynę Sabalenkę 6:2, 6:3.

Tytułu sprzed roku bronić będzie Jasmine Paolini, która ma coś do udowodnienia kibicom po tym, jak szybko pożegnała się z turniejem w Madrycie. Włoszka zresztą rok temu triumfowała nie tylko w grze pojedynczej, ale i w deblu wraz z Sarą Errani.

Turniej WTA 1000 w Rzymie potrwa od 5 do 16 maja. Losowanie drabinki odbędzie się w poniedziałek 4 maja o godz. 11:00. Na liście zgłoszeń oprócz Igi Świątek znalazły się dwie inne Polki - Magdalena Fręch i Magda Linette.

