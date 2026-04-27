Iga Świątek miała sporego pecha podczas rywalizacji w stolicy Hiszpanii. Polka przy wyniku 1:1 musiała skreczować i poddać mecz przeciwko Ann Li. Wirus siał dalsze spustoszenie w Madrycie, a kolejne zawodniczki z powodów zdrowotnych wycofywały się z turnieju rangi 1000. Na etapie czwartej rundy z czołowej czwórki rankingu WTA pozostały Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina i Coco Gauff. Ta ostatnia także miała problemy ze zdrowiem w trakcie spotkania z Soraną Cirsteą.

REKLAMA

Dobre wieści dla Świątek. Porażka Gauff dała jej awans

Sabalenka poradziła sobie w trudnym pojedynku z Naomi Osaką, choć jak sama przyznała, musiała wspiąć się na wyżyny, by pokonać Japonkę. Mniej szczęścia miała Gauff, która trafiła na świetnie dysponowaną Lindę Noskovą. Czeszka niespodziewanie wygrała już w pierwszym secie i choć przegrała sromotnie w kolejnej partii (1:6), to tie-break należał do niej.

Amerykanka wypadła za burtę turnieju, a to nie jedyna zła informacja w jej przypadku. Porażka sprawiła bowiem, że straciła 530 rankingowych punktów, a w klasyfikacji spadła za plecy Igi Świątek. Polka aktualnie wyprzedza zawodniczkę z USA o 199 oczek.

Powrót Świątek do czołowej trójki jest powodem do zadowolenia. Teraz jednak przed Raszynianką jeszcze trudniejsze zadanie - pozycję tę trzeba bowiem nie tylko utrzymać, ale także gonić świetnie dysponowaną w 2026 roku Jelenę Rybakinę. Kazaszka w poniedziałkowy wieczór zmierzy się w czwartej rundzie z Anastazją Potapową, a na jej koncie widnieje 8555 punktów.

Liderką niezmiennie pozostaje Sabalenka, która ma już 10 110 oczek. W ćwierćfinale będzie faworytką, gdyż zagra z Amerykanką Hailey Baptiste, która wyeliminowała Belindę Bencić. Zresztą póki co Białorusinka wydaje się zupełnie niezagrożona - może wciąż wygodnie rozsiadać się na pierwszym miejscu.

Ciekawiej jest za plecami czołówki. Awans zanotowała Mirra Andriejewa (3746 pkt), a także Jasmine Paolini (3722 pkt), które skorzystały na wpadce Eliny Switoliny. Rosjanka - w przeciwieństwie do Włoszki - może jeszcze poprawić swój dorobek punktowy, gdyż zagra w ćwierćfinale. Czołową dziesiątkę zamyka Victoria Mboko.

Atak na TOP 10 zamierza przypuścić Linda Noskova (2999 pkt). Gdyby Czeszce udało się sensacyjnie triumfować w Madrycie, na jej koncie widniałyby 3784 punkty. Póki co realne wydaje się wyprzedzenie Belindy Bencić (3090 pkt).

Ranking WTA [stan na 27.04.2026]:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10 110 pkt

2. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8555 pkt

3. Iga Świątek (Polska) - 6948 pkt

4. Coco Gauff (USA) - 6749 pkt

5. Jessica Pegula (USA) - 6136 pkt

6. Amanda Anisimova (USA) - 5995 pkt

7. Mirra Andriejewa (Rosja) - 3746 pkt

8. Jasmine Paolini (Włochy) - 3722 pkt

9. Elina Switolina (Ukraina) - 3530 pkt

10. Victoria Mboko (Kanada) - 3509 pkt

