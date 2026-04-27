Coco Gauff ze sporymi komplikacjami awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Amerykanka borykała się z problemami zdrowotnymi podczas meczu przeciwko Soranie Cirstei, ale ostatecznie zdołała pokonać Rumunkę w trzech setach (6:4, 5:7, 6:1). Kolejną przeciwniczką rozstawionej z numerem trzecim zawodniczki była Czeszka Linda Noskova, która nie musiała mierzyć się z Ludmiłą Samsonową, gdyż ta zrezygnowała z dalszego udziału w rywalizacji z powodu choroby.

REKLAMA

Doskonały pierwszy set Noskovej. Gauff mogła tylko podziwiać

Początkowo obie panie utrzymywały swoje podanie w pierwszym secie i pewnie zwyciężały w gemach serwisowych. Do przełamania doszło w piątym gemie tej odsłony, gdy serwowała Gauf. Noskova wykorzystała swoją szansę, zaskakując rywalkę zagraniami pod linię końcową kortu.

Czeszka zdołała także wygrać kolejnego gema serwisowego do zera, a następnie była bliska zakończenia seta wynikiem 6:3. Z tym, że Amerykanka wybroniła dwie piłki setowe, po czym odrobiła stratę i doprowadziła do stanu 5:4. To nie wystarczyło, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść - przy swoim podaniu Noskova potrzebowała dwóch kolejnych piłek setowych, by świetnym forhendem zakończyć tę partię.

Aż jedenaście winnerów zagrała 13. rakieta świata w pierwszym secie. Gauff mogła z kolei być zadowolona z czterech asów serwisowych i 70-procentowej skuteczności z pierwszego podania. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Amerykanka musi - podobnie jak w niedzielne popołudnie - wejść na wyższy poziom, by zameldować się w ćwierćfinale.

Gra Czeszki posypała się jak domek z kart

Im dalej w las jednak, tym bardziej widać było brak wigoru i mocy w grze Gauff. Czwarta tenisistka światowego rankingu miała wyraźne problemy z głębokimi podaniami Noskovej. Czeszka miewała zagrania najwyższej klasy - chociażby w trzecim gemie drugiego seta na 40:30 zagrała w sam narożnik. Break pointu jednak nie wykorzystała, gdyż zepsuła return, co podłączyło do tlenu Amerykankę.

Nagle przy gemie serwisowym Noskovej zrobiło się 40:0 dla Gauff. Czeszka musiała się bronić przed trzema break pointami amerykańskiej tenisistki. Sztuka ta jednak udała się jej tylko dwukrotnie - w tym znów wyrzuceniem pod linię końcową. Trzecia piłka jednak trafiła w siatkę, a Gauff zdobyła swoje pierwsze przełamanie w tym meczu. Amerykanka grała jak z nut, a Czeszka popełniała kolejne błędy - szybko stało się jasne, że Gauff doprowadzi do trzeciego seta. Drugą partię wygrała 6:1, rozbijając Noskovą w ostatnim gemie do zera.

Powrót Noskovej zaskoczył wszystkich. Co za końcówka!

Czeska zawodniczka skorzystała z przerwy toaletowej i liczyła na to, że wróci do poziomu, który prezentowała w pierwszej partii. Już na początku seta jednak Noskova oddała przełamanie rywalce, popełniając podwójny błąd serwisowy. Błędów nie ustrzegała się także Gauff, która dała rywalce aż trzy szanse na to, by odłamać. Żadnej z nich Czeszka nie zdołała wykorzystać, co dało Amerykance dwugemowe prowadzenie. Na pochwałę zasługiwały genialny skrót Gauff przy siatce przy stanie 30:40 oraz zagrane po chwili as serwisowy i lob.

Noskova zdołała następnie utrzymać swój serwis i jednocześnie pozostać w grze o ćwierćfinał. Nie miała jednak szans z genialnymi serwisami posyłanymi przez rywalkę, która notowała kolejne w tym spotkaniu asy. Po chwili zdobyła także drugie przełamanie, ale Czeszka starała się utrzymać w grze - najpierw odłamała, a następnie wygrała gema serwisowego i zbliżyła się do rywalki na jeden punkt.

Seria świetnych returnów pozwoliła Noskovej przełamać Gauff i doprowadzić do remisu 4:4. Z meczu, który miał już się zakończyć, ponownie zrobiła się zażarta rywalizacja pomiędzy Czeszką a Amerykanką. Zwłaszcza że 13. rakieta świata utrzymała podanie i wyszła na jednogemowe prowadzenie. Gauff odpowiedziała asem serwisowym w najlepszym możliwym momencie, by po chwili wyrównać na 5:5.

Noskova grała jak z nut i punktowała rozkojarzoną przeciwniczkę. Prowadziła już 40:0, ale Amerykanka zdołała doprowadzić do remisu, posyłając mocne, głębokie podania. To jednak nie wystarczyło - zrobiło się 6:5 dla Czeszki po fenomenalnym pierwszym serwisie. By uniknąć tie-breaka musiała jednak przełamać Gauff po raz ostatni tego popołudnia, co się nie powiodło, gdyż Amerykanka dobrze serwowała i zwyciężyła do zera.

W tie-breaku Gauff odskoczyła na trzy punkty, ale to nie złamało Noskovej, która miała chrapkę na zwycięstwo. Czeszka podjęła ryzyko i wróciła do gry, wyrównując na 4:4, a następnie wychodząc na jednopunktowe prowadzenie. Po chwili piłka meczowa przesądziła o awansie 13. rakiety świata

W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie Linda Noskova zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Ukrainką Martą Kostjuk a Amerykanką Caty McNally. Faworytką tego starcia będzie reprezentantka Ukrainy, która w światowym rankingu zajmuje 23. lokatę, a po drodze wyrzuciła z rywalizacji Jessikę Pegulę. Amerykańska tenisistka z kolei plasuje się na 76. lokacie i zdołała wyeliminować Victorię Mboko oraz Katerinę Siniakovą.

Linda Noskova (Czechy) - Coco Gauff (USA) 6:4, 1:6, 7:6(5)

