- Jak dotąd wszystko układa się właściwie po mojej myśli, ale szczerze mówiąc, przygotowania do sezonu na tej nawierzchni... Boże, wracałam do domu kompletnie wyczerpana. Zastanawiałam się tylko: "Jak długo to jeszcze potrwa? Czy to się kiedyś skończy?" - mówiła ostatnio Mirra Andriejewa. Bardzo solidnie przygotowała się do rywalizacji na "mączce", czego efekty było widać m.in. w Linzu, gdzie triumfowała, a także w Stuttgarcie. Tam dotarła do półfinału. Od kilku dni występuje na kortach w Madrycie. Bez większych problemów uporała się z dwoma pierwszymi przeciwniczkami. W 1/8 finału czekało na nią spore wyzwanie - mecz z rywalką, z którą jeszcze nie wygrała.

Koszmarny tie-break dla Andriejewej. Za późno wzięła się za odrabianie strat

Mirra Andriejewa i Anna Bondar spotkały się w zawodowej karierze tylko raz i wtedy górą była reprezentantka Węgier. Mimo że teraz zajmuje dopiero 63. miejsce w rankingu, to wskazywano, że i tak może zagrozić Rosjance. Tym bardziej że na wcześniejszym etapie turnieju wyeliminowała m.in. Elinę Switolinę, triumfatorkę z Auckland.

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Każda z pań spisywała się solidnie w polu serwisowym, choć nieco więcej problemów miała młodsza z zawodniczek. Popełniła aż trzy podwójne błędy, ale nie wpędziły jej w tarapaty. Pierwsza szansa na przełamanie w tym spotkaniu pojawiła się dopiero w... 11. gemie. Wywalczyła ją Rosjanka i szybko wykorzystała.

Długo z przewagi się jednak nie cieszyła, bo błyskawicznie rywalka się odgryzła i doprowadziła do tie-breaka. W nim Bondar radziła sobie znakomicie, a Andriejewa? Była całkowicie zagubiona. Dość powiedzieć, że pierwszych sześć akcji to aż pięć zwycięstw Bondar. Rosjanka wzięła się jednak w garść, ale było już za późno. Reprezentantka Węgier wykorzystała trzecią piłkę setową i postawiła kropkę nad "i".

Andriejewa wróciła do tego meczu! I to w jakim stylu...

Andriejewa znalazła się pod gigantyczną presją. Musiała wygrać kolejną partię, by zachować nadzieje na ćwierćfinał. Zaczęła solidnie, bo już w drugim gemie miała trzy break pointy. Problem w tym, że żadnego z nich nie wykorzystała. To mogło się na niej zemścić. Tak się jednak nie stało. W piątym gemie Rosjanka znalazła się pod ścianą, ale wyszła z opresji i na prowadzenie 3:2.

To dodało jej zdecydowanej pewności siebie. Na tyle, że w kolejnym gemie sama przełamała Bondar, a po chwili prowadziła już 5:2! Była na dobrej drodze, by ten set zapisać na własnym koncie. Ba, okazję miała już w dziewiątym gemie, ale ją koncertowo zmarnowała. Kropkę nad "i" postawiła dopiero przy własnym podaniu - 6:3. W tej odsłonie spotkania doszło też do niecodziennej sytuacji. Przy stanie 2:2 młoda gwiazda tenisa podeszła nagle do sędziny i zaczęła narzekać na... zapach unoszący się w okolicach miejsca, gdzie serwowała. - Tam dosłownie śmierdzi... g****m. Bardzo śmierdzi - mówiła, co uchwyciły kamery. To wprawiło widownię w osłupienie.

Absolutny rollercoaster w trzecim secie

Andriejewa doprowadziła do trzeciej partii, jednak zaczęła ją z problemami. Już w drugim gemie była o krok od tego, by stracić serwis, ale wyszła z opresji. Ba, w kolejnej odsłonie partii wywalczyła dwa break pointy i ostatniego wykorzystała. To pozytywnie ją napędziło. W dwóch kolejnych gemach nie oddała rywalce nawet punktu, doprowadzając do wyniku 4:1.

Później zrobiło się jednak nerwowo. Prowadziła 5:1, ale po kilkunastu minutach było 5:5! Andriejewa popełniła mnóstwo podwójnych błędów, a na dodatek nie wykorzystała piłki meczowej, którą wywalczyła w dziewiątym gemie i znalazła się w poważnych tarapatach. Tym bardziej że Bondar zatrzymywać się nie zamierzała. - Nie jestem mistrzynią. Nie jestem mistrzynią. Przegram. Przegram - mówiła Andriejewa do swojego sztabu.

Sama straciła wiarę w zwycięstwo, a Węgierka grała jak nakręcona. Choć w 11. odsłonie tej partii musiała bronić break pointów, to zrobiła to! Wygrała piąty gem z rzędu, ale szóstego się nie udało. Doszło do tie-breaka. W nim błyskawicznie na 3-0 wyszła Andriejewa. Rywalka jednak nie odpuszczała i próbowała skracać dystans. Udało jej się. Doprowadziła do remisu 4-4, ale na zwycięstwo nie wystarczyło. Mecz trwał aż dwie godziny i 55 minut!

Mirra Andriejewa - Anna Bondar 6:7(5), 6:3, 7:6(5)

W ćwierćfinale czeka na nią kolejne wyzwanie. Zmierzy się z Leylah Fernandez, która bez trudu pokonała Ann Li, tę samą, w meczu z którą skreczowała Iga Świątek.