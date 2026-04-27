Trzech setów potrzebowała Aryna Sabalenka, by rozprawić się z Naomi Osaką w meczu czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Białorusinka musiała odrabiać straty, gdyż pierwszą partię przegrała po tie-breaku - i to dość sromotnie, bo zdobywając w nim zaledwie jeden punkt. Potem jednak odkuła się i weszła na swój najwyższy poziom - kolejne dwie odsłony wygrała 6:3, 6:2.

Sabalenka nie miała łatwo o awans. Tak mówiła o Osace po meczu

Liderka światowego rankingu tuż po zakończeniu spotkania nie ukrywała, że była to dla niej trudna rywalizacja, a Osaka postawiła jej spore wzywanie. Sabalenka wprost przyznała, że tym razem nie była to tylko kwestia jej umiejętności.

- Mój Boże... To był niesamowity poziom. Grała naprawdę niesamowitego tenisa. Czuję, że po prostu miałam szczęście w kilku gemach trzeciego seta. To była naprawdę niesamowita walka. Cieszę się, że stawiła opór, bo musiałam walczyć do końca i podnieść poziom swojej gry. Jestem zadowolona ze swojego występu - stwierdziła.

Sportowa rywalizacja jednak nie była jedynym tematem poruszonym przez Sabalenkę w kontekście Japonki. Białoruska tenisistka wystawiła rywalce piękną laurkę w związku z powrotem do gry po urodzeniu dziecka w lipcu 2023 roku. Japonka ponownie gra na wysokim poziomie, co pochwaliła liderka rankingu WTA.

- Jest olbrzymią inspiracją. Powrót po ciąży w sporcie takim jak tenis nie jest łatwy. Widzieć ją z powrotem w czołowej dwudziestce i to, że zmierza pewnie w stronę czołowej dziesiątki, jest niesamowite. Daje nam wszystkim nadzieję na to, że możemy mieć dziecko, a potem wrócić i nadal grać na takim poziomie. To inspirujące - przyznała.

Aryna Sabalenka w kolejnej rundzie zagra z Amerykanką Hailey Baptiste. 32. zawodniczka światowego rankingu niespodziewanie pokonała Belindę Bencić (12. WTA) po szalonym spotkaniu 6:1, 6:7(14:16), 6:3.

