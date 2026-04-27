Odrodzenie byłej liderki rankingu. Tym zwycięstwem przeszła do historii

Karolina Pliskova (197. WTA) była liderką rankingu WTA od lipca do września 2017 r. W kolejnych latach Czeszka radziła sobie coraz gorzej, a po US Open 2024 zniknęła z touru na ponad rok - powodem były kontuzje. Do tegorocznego Australian Open przystąpiła jako 1057. rakieta świata i w Melbourne dotarła do trzeciej rundy. Potem miała kilka niezłych meczów, ale rozkręciła się dopiero w "tysięczniku" w Madrycie.

Karolina Pliskova nie zatrzymuje się w Madrycie

Czeszka zaczęła od wygranej w trzech setach z Sinją Kraus (104. WTA), potem w dwóch partiach ograła Marię Sakkari (37. WTA), a następnie wyszła zwycięsko z trzysetowego boju z Elise Mertens (21. WTA). W czwartej rundzie wpadła na reprezentantkę gospodarzy Solanę Sierrę (88. WTA).

Pliskova zmarnowała break point już w pierwszym gemie, a następnie przegrała serwis. Jednak szybko się pozbierała i odłamała na 1:2. Następnie w piątym oraz siódmym gemie odebrała podanie Sierrze, ale że w międzyczasie własne straciła, to prowadziła "tylko" 4:3.

Dalsza część rozgrywki była już bardziej jednostronna. Dawna liderka światowego rankingu miała break point na wagę seta, lecz to zmarnowała. Przy własnym podaniu okazała się skuteczniejsza i po drugim setbolu wygrała 6:4.

Karolina Pliskova zagra o półfinał w Madrycie. Napisała historię.

Na początku drugiej partii 34-latka miała problemy, ale po dwukrotnym obronieniu się przed przełamaniem, by następnie wygrać podanie Sierry na wagę wyniku 2:1. W szóstym i siódmym gemie obie tenisistki miały po break poincie, które nie zostały wykorzystane. Inaczej było przy stanie 5:3 dla Czeszki, która wtedy zapewniła sobie zwycięstwo w całym meczu - 6:4, 6:3 po 85 minutach gry.

Tym samym Pliskova awansowała do ćwierćfinału madryckiego "tysięcznika" - na taki wynik w turnieju tej rangi lub w Wielkim Szlemie czekała od lutego 2024 r. Wówczas w 1/4 finału w Dosze pokonała 7:6(6), 7:6(5) Naomi Osakę (15. WTA), a w półfinale miała zagrać z Igą Świątek (4. WTA). Do meczu z Polką nie doszło, gdyż wcześniej Czeszka... wycofała się przez kontuzję. Przewrotny los sprawił, że w stolicy Hiszpanii 34-latka bryluje jak dawniej, a to Świątek musiała się wycofać z powodów zdrowotnych.

Przy tym dawna liderka rankingu ustanowiła rekord turniejów rangi WTA 1000. "Pliskova (197. miejsce na świecie) została najniżej sklasyfikowaną ćwierćfinalistką Madrid Open od początku istnienia (formatu - red.) w 2009 r. Odrodzenie" - zauważył statystyczny profil OptaAce.

A z kim Karolina Pliskova zagra o półfinał? Może dojść do hitowego starcia z Jeleną Rybakiną (2. WTA), która wcześniej musi uporać się z Anastasiją Potapową (56. WTA).