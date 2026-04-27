Wygrała ze Świątek i tak zagrała o ćwierćfinał w Madrycie. 84 minuty i koniec

Kanadyjka Leylah Fernandez (25. WTA), finalistka US Open z 2021 roku, po raz pierwszy w karierze ma ujemny bilans w sezonie. W tym roku wygrała bowiem dotychczas tylko osiem z 18 spotkań. W żadnym z dziesięciu dotychczasowych turniejów nie awansowała dalej, niż do ćwierćfinału. Mało tego, w aż pięciu imprezach odpadała już po swoim pierwszym spotkaniu.

Wygrała z Igą Świątek i tak zagrała o ćwierćfinał w Madrycie

Leylah Fernandez chciała przełamać się w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W walce o drugi w tym roku ćwierćfinał zmierzyła się z Anna Li (USA, 34. WTA), czyli zawodniczką, która wyeliminowała w poprzedniej rundzie z Igą Świątek. Amerykanka po raz pierwszy w karierze wygrała mecz z zawodniczką z najlepszej "10" rankingu WTA. Ona w tym sezonie jednak też miała ujemny bilans: 9 zwycięstw i 10 porażek. Li, identycznie jak Fernandez, w żadnym z dziesięciu poprzednich turniejów, nie awansowała do półfinału.

Kluczowy dla losów pierwszego seta starcia w Madrycie był ósmy gem, przy prowadzeniu 4:3 Kanadyjki i serwisie Amerykanki. W nim przy stanie 30:15 Fernandez zagrała pięknego winnera z forhendu. Po chwili miała okazję na przełamanie bo niewymuszonym błędzie Li z forhendu. Wtedy Li popełniła podwójny błąd serwisowy i została przełamana. W kolejnym gemie znów były wielkie emocje. Przy stanie 30:30 Fernandez zrobiła podwójny błąd, ale break-pointa obroniła asem. Przy drugim break poincie Li w kontrze nie trafiła w kort z forhendu. Przy trzeciej równowadze Kanadyjka zagrała trzeciego asa w tym gemie! i miała drugą piłkę setową. Wykorzystała ją po skutecznym, mocnym serwisie.

W drugiej partii jej przewaga była już zdecydowana. Fernandez dwa razy przełamała swoją rywalkę, a ni razu nie straciła swojego podania. Li w niczym już nie przypominała tej bardzo dobrze grającej zawodniczki z poprzedniego spotkania z Igą Świątek. Ostatecznie Kanadyjka wygrała tego seta 6:2. Pojedynek trwał godzinę i 24 minuty.

Fernandez w ćwierćfinale zmierzy się ze zwyciężczynią starcia: Mirra Andriejewa (Rosja, 8. WTA) - Anna Bondar (Węgry, 63. WTA).

1/8 finału turnieju w Madrycie: Leylah Fernandez - Ann Li 6:3, 6:2