Ostapenko już była o krok od wygranej. Nagle zwrot w Madrycie

Był początek trzeciego seta ostatniego meczu III rundy turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie: Jelena Ostapenko (Łotwa, 40. WTA) - Anastasija Potapowa (Austria, 56. WTA). Rosjanka, która od ubiegłego roku dostała obywatelstwo austriackie i reprezentuje ten kraj, miała świetny początek decydującej partii, bo wygrała pierwsze 12 z 14 punktów i prowadziła 3:0.

Dreszczowiec na koniec dnia w Madrycie. Skończyły o północy

Potem był niesamowity rollercoaster. Łotyszka odpowiedziała wygraniem aż czterech gemów z rzędu! Chwilę później straciła swoje podanie i był remis 4:4. W dziewiątym gemie Potapowa obroniła break pointa i wygrała swoje podanie na przewagi, a mecz zakończyła przełamaniem i wygraniem trzeciego gema z rzędu. Mecz zakończył się tuż przed północą czasu polskiego, a trwał dwie godziny i dwanaście minut.

- Spektakularny finisz i Potapowa ma pierwsze zwycięstwo w karierze z Ostapenko - mówiła komentatorka spotkania dla WTA.

"Anastasia dokonuje powrotu przeciwko Ostapenko. Szczęśliwa przegrana tego tygodnia, gra świetny tenis. Świeżo po finale w Linzu [przegrała w nim z Rosjanką Mirrą Andriejewą - red.] i nie zwalnia tempa i jest w 1/8 finału w Madrycie. Wyciska zwycięstwa na mączce" - napisał The Tennis Letter w serwisie X.

"Ostapenko prowadziła z przełamaniem w drugim [3:2 - red.] i trzecim secie… To będzie bolało" - dodał znany dziennikarz tenisowy Jose Morgado.

Potapowa, która do turnieju głównego dostała się jako szczęśliwa przegrana z eliminacji (po wycofaniu się Amerykanki Madison Keys), w 1/8 finału zmierzy się z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 2. WTA), która pokonała 4:6, 6:4, 6:3 po pasjonującym spotkaniu Chinkę Qinwen Zheng (36. WTA). Więcej o tym spotkaniu można przeczytać tutaj.

III runda turnieju w Madrycie: Anastasija Potapowa - Jelena Ostapenko 4:6, 6:4, 6:4