Świątek ma nowego trenera. "Jest zmiana na minus"

Nowe otwarcie, jakim miał być dla Igi Świątek sezon gry na mączce tuż po zmianie trenera, idzie jej na razie jak krew z nosa. W Stuttgarcie Polka przegrała w ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą. Przy czym to jeszcze aż tak martwiące nie było, nie mogliśmy przecież oczekiwać, że trener Francisco Roig pstryknie palcami i z miejsca zmieni Igę znów w dominatorkę. Nieco więcej odpowiedzi miał dać Madryt, lecz tu pojawił się zupełnie inny problem.

Świątek walczyła z chorobą. Mimo to ekspert jest pełen obaw

Mowa o chorobie, która dopadła Polkę. Zresztą nie tylko ją, bo podczas meczu z Soraną Cirsteą bardzo trudne chwile przeżywała też Coco Gauff. Amerykance udało się dograć do końca i nawet wygrać. Świątek rady nie dała i skreczowała w trzecim secie meczu z Ann Li. Wcześniej grała raczej średni mecz. Pozbierała się co prawda po przegranym pierwszym secie, wygrywając drugiego. Natomiast biorąc pod uwagę jej kłopoty, trudno powiedzieć, czy to był w pełni miarodajny test. Mimo to wątpliwości w tej sprawie nie ma Tomasz Wolfke. W rozmowie z portalem Interia ekspert Eurosportu stwierdził, że mimo choroby i tak jest bardzo zmartwiony tym, co zobaczył w wykonaniu Polki. Zarówno w Madrycie, jak i wcześniej w Stuttgarcie.

- Jest nawet zmiana na minus. Jest więcej niewymuszonych błędów, więcej gry na jedno uderzenie. Nie podejrzewam, żeby Roig i Nadal ją tego uczyli. Oni raczej pewnie przekonywali ją do większej cierpliwości i regularności. Zamiast tego dostaliśmy więcej gry ofensywnej. Może za jakiś czas to zadziała, ale na razie mamy porażki w turniejach, gdzie w latach 2023-2024 było to nie do pomyślenia - powiedział Wolfke. Podkreślił też, że taktyka, którą przyjęła Świątek, w ogóle nie pasuje do gry na mączce. Z kolei jeśli nie zobaczymy zaraz progresu, wartość treningów z Roigiem i Nadalem będzie kwestionowana.

Świątek źle podeszła do "swojej" nawierzchni? Treningi z Nadalem mogą zostać zakwestionowane

- Dawniej Iga nie miała dwucyfrowej liczby błędów na kortach ziemnych. Na nich gra się z poszanowaniem piłki. Jest więcej konstruowania i ataków na drugie, czy trzecie tempo, ale nie na pierwsze, co robiła Iga. To i returny, z których większość nie trafiała i to jest następny powód do zmartwień. Może w Rzymie zagra lepiej. A jak nie wyjdzie, to będziemy pytali, co ona w ogóle robiła przez te dziesięć dni na Majorce. Wtedy będzie też ogromny kłopot. Przecież nic lepszego niż Nadal nie znajdzie - gorzko podsumował ekspert.