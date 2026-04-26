- Ostatnie trzy dni czułam się okropnie. Złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych godzinach czułam się w porządku, w innych fatalnie. Słyszałam, że wśród innych zawodniczek również coś się dzieje, więc wirus jest "ze środka" - mówiła po swoim meczu Iga Świątek. Nasza tenisistka w sobotę odpadła z turnieju w Madrycie w niepokojących okolicznościach. Ponad dwóch godzinach, przy stanie 6:7(4), 6:2, 0:3 skreczowała. Powodem była choroba, która wyraźnie wpłynęła na poziom jej gry. Wygląda na to, że słowa Polki o "krążącym wirusie" nie były na wyrost.

Oficjalnie: Ludmiła Samsonowa wycofała się z turnieju w Madrycie. Powód daje do myślenia

W niedzielę doszło bowiem do podobnej sytuacji. Z zawodami pożegnała się rosyjska zawodniczka - Ludmiła Samsonowa. Różnica polegała na tym, że 27-latka w ogóle nie pojawiła się tego dnia na korcie, mimo że III rundzie miała się zmierzyć z Czeszką Lindą Noskovą.

O powodach tej absencji poinformowali organizatorzy turnieju w mediach społecznościowych. - Ludmiła Samsonowa wycofała się z turnieju Mutua Madrid Open z powodu choroby. Linda Noskova awansowała do czwartej rundy walkowerem - podał oficjalny profil zawodów na portalu X.

Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wycofanie się Samsonowej ma jakiś związek z kreczem Igi Świątek. Na koincydencję zwracają jednak uwagę nawet rosyjskie media. - Warto zaznaczyć, że wcześniej polska tenisistka Iga Świątek wycofała się z meczu trzeciej rundy z Amerykanką Ann Li, powołując się na ogólne złe samopoczucie, prawdopodobnie związane z wirusem - odnotował tamtejszy portal Sport.ru.

W tej sytuacji o ćwierćfinał powalczy Linda Noskova. Czeszka spotka się z trzecią w rankingu WTA Coco Gauff. Amerykanka po blisko dwóch godzinach i 20 minutach pokonała w niedzielę Soranę Cirsteę z Rumunii 4:6, 7:5, 6:1. W trakcie turnieju w Madrycie Ludmila Samsonova rozegrała jeden mecz. W piątek pokonała Janice Tjen z Indonezji 6:2, 6:1.