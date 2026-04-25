Sabalenka aż złapała się za głowę. Co za mecz w Madrycie

Iga Świątek pożegnała się już z turniejem WTA w Madrycie. Polka kreczowała w starciu z Ann Li. Polka przegrała pierwszego seta w tie-breaku 6:7, ale w drugiej partii pokonała Amerykankę 6:2. Przy wyniku 0:2 w trzecim secie czwarta rakieta świata poprosiła o przerwę medyczną, a kiedy było 0:3 Polka postanowiła zrezygnować, co skończyło się łzami.

REKLAMA

Sabalenka rozprawiła się z niżej notowaną rywalką

Teraz na korcie pojawiła się jedna z jej największych rywalek - Aryna Sabalenka. Białorusinka w drugiej rundzie pokonała Peyton Stearns 2:0, a w kolejnej mierzyła się z niżej notowaną Jaqueline Cristian (33. WTA). Tenisistki grały już ze sobą raz. Miało to miejsce podczas tegorocznej edycji Indian Wells. Wówczas Sabalenka triumfowała 6:4, 6:1.

Od początku w tym meczu Sabalenka dominowała. Szybko wyszła na prowadzenie 3:0, raz przełamując swoją przeciwniczkę. Realny opór liderce rankingu Rumunka zaczęła stawiać w czwartym gemie, kiedy zaczął u niej funkcjonować pierwszy serwis. Mimo to Sabalenka miała cztery break pointy i w końcu, po męczarniach udało się jednego z nich wykorzystać. Raz popisała się kapitalnym zagraniem, po którym aż złapała się za głowę.

Kiedy wydawało się, że pierwsza partia zakończy się "bajglem", Rumunka wykazała się determinacją, broniąc po raz pierwszy w tym meczu swojego podania. Ostatecznie Białorusinka później dopełniła formalności, wygrywając pierwszego seta 6:1.

Cristian poszła za ciosem w pierwszym i trzecim gemie drugiego seta - udało się jej obronić podanie. Jednak na korcie zdecydowanie dalej dominowała Sabalenka. Przy wyniku 2:2 była już na dobrej drodze, by przełamać Rumunkę, ale ona niespodziewanie wróciła do gry i odwróciła losy tego gema. Trybuny ożyły przy wyniku 30:40 w szóstym gemie (2:3), wtedy to Cristian miała pierwszego break pointa. Jednak Białorusinka odpowiedziała asem, ale później to jej rywalka cieszyła się z przewagi. Niżej notowana zawodniczka miała cztery break pointy, ale nie dała rady ich wykorzystać.

W końcówce Sabalenka dała radę przełamać Cristian na 5:4. Ostatecznie ten set zakończył się wynikiem 6:4.

W 1/8 finału triumfatorka tego pojedynku zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Anhelina Kalinina - Naomi Osaka.