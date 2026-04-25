Świątek zabrała głos po kreczu w Madrycie. Wyjaśniła, co się stało

Iga Świątek bardzo udanie rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA 1000 w Madrycie. W II rundzie rozprawiła się z Darią Singur 6:1, 6:2 i to w nieco ponad godzinę. W meczu o 1/8 finału czwarta rakieta świata mierzyła się z Ann Li, z którą grała po raz pierwszy w karierze. Początek tego spotkanie nie ułożył się po myśli podopiecznej Francisco Roiga - przegrała pierwszego gema i musiała gonić wynik. Ostatecznie udało się jej doprowadzić do wyrównania 2:2, ale w dziewiątym gemie ponownie została przełamana. Chwilę później odebrała serwis rywalce i o triumfie w pierwszej partii decydował tie-break, w którym lepsza okazała się Amerykanka (4:7).

Iga Świątek zabrała głos nt. tego, co stało się w Madrycie

W drugiej partii Świątek bardzo szybko zabrała się do odrabiania strat - wyszła na prowadzenie 4:0 i nie pozwoliła przeciwniczce wrócić do gry. Ostatecznie tę partię wygrała wynikiem 6:2. Jednak już wtedy było z nią coś nie tak. W trzeciej partii problemy się nasiliły - Polka łapała zadyszki, opierała się rękoma o kolana i było wiadomo, że dzieje się coś złego. Przy wyniku 0:2 dla Li Polka poprosiła o przerwę medyczną. "Otrzymała tabletki, jednak nie zadziałały od początku. Amerykanka utrzymała swój serwis i była już w połowie drogi do wygranej w secie. Chwilę potem Polka skreczowała przy stanie 6:7 (4), 6:2, 0:3 (0:30)" - opisywał Mateusz Gaweł na łamach Sport.pl.

Świątek zalała się łzami i opuściła kort. Co było powodem słabszej dyspozycji? Jakie problemy zmusiły ją do przedwczesnego zakończenia tego spotkania? Na wszystkie pytania odpowiedziała w mix-zonie. Ujawniła, że od kilku dni jest chora. - Dwukrotnie w karierze byłam już chora i udawało mi się wygrywać mecze, więc to zależy od tego, jak źle się czujesz. Tym razem było gorzej. Raczej nie chcecie usłyszeć o objawach - mówiła, cytowana przez "Przegląd Sportowy Onet".

A co działo się z nią podczas rywalizacji z Li? - W pierwszym i drugim secie wciąż czułam, że mam szansę. Potem, w trzecim, zaczęłam odczuwać lekkie zawroty głowy i brak koordynacji ruchowej. Nie mogłam nic pić, bo ciągle czułam się pełna, a poziom energii drastycznie spadł - mówiła. Co dokładnie jej dolega? - Ostatnie trzy dni czułam się okropnie. Złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych godzinach czułam się w porządku, w innych fatalnie. Słyszałam, że wśród innych zawodniczek również coś się dzieje, więc wirus jest "ze środka" - dodawała.

Świątek nie ukrywała rozczarowania tą sytuacją. - To smutne, że nie mogę grać dalej, bo czułam się naprawdę dobrze i byłam w formie. Robiłam postępy. Dla mnie turniej dopiero się zaczął, a ja dzisiaj nawet nie mogłam zagrać. To rozczarowujące - przekonywała.

To był drugi turniej Igi Świątek pod wodzą Francisco Roiga. W pierwszym - w Stuttgarcie odpadła w ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą. Teraz musiała kreczować w III rundzie w Madrycie. Wydaje się, że będzie w stanie wrócić do gry już na Rzym. Sama o tym mówiła. - Jestem pewna, że w ciągu kilku dni będę już zdrowa, ale potrzebuję nieco odpoczynku, bo nie mam zupełnie energii - podkreślała.

"A z odpowiedzią na pytanie o pierwsze sygnały poprawy gry u boku trenera Francisco Roiga trzeba wciąż jeszcze poczekać. Na razie pod okiem Hiszpana rozegrała zaledwie cztery mecze. W minionym tygodniu w Stuttgarcie odpadła w ćwierćfinale. Kibice sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych zapewne będą teraz mocno trzymać kciuki, by w Rzymie mogli ją obejrzeć w większym wymiarze" - stwierdziła na łamach Sport.pl Agnieszka Niedziałek.