Dopiero czwarty taki przypadek w karierze Świątek. Nie było tego przez trzy lata

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Mutua Madrid Open 2026 od zwycięstwa nad Ukrainką Darią Snigur 6:1, 6:2. W trzeciej rundzie 24-latka zmierzyła się z rozstawioną z "31" Ann Li.

Męczarnie Świątek zakończone kreczem

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od przełamania w wykonaniu Amerykanki. Polka jednak szybko wróciła do gry i doprowadziła do wyrównania. Przy stanie 4:4 Li ponownie odebrała serwis Raszyniance, lecz ta przy najbliższej możliwej okazji odrobiła stratę, broniąc przy okazji piłkę setową. W dwunastym gemie była liderka rankingu WTA miała dwie szanse na skończenie seta, lecz ostatecznie do tie-breaka zdołała doprowadzić jej rywalka. W nim rywalizacja przebiegała w sposób wyrównany do stanu 4-4. Od tego momentu trzy kolejne punkty zdobyła niżej notowana przeciwniczka, zapisując tym samym niespodziewanie pierwszego seta na swoim koncie - 6:7(4).

W drugiej partii Świątek z całym impetem ruszyła na rywalkę, czego efektem były kolejne przełamania, które przełożyły się na pewny triumf w całej osłonie 6:2.

W decydującym secie Iga miała dwie okazje na odebranie serwisu Amerykance w pierwszym gemie, lecz ta wyszła z opresji, a następnie przełamała Polkę. Świątek poczuła ból w brzuchu, efektem czego była przerwa medyczna i pojawienie się lekarza na korcie. Pomoc na nic się nie zdała, a przy stanie 0:3 w secie oraz 0:30 w czwartym gemie Iga Świątek skreczowała.

Czwarty w karierze krecz Świątek

W karierze tenisistki pochodzącej z Raszyna była to czwarta taka sytuacja, gdzie zmuszona była poddać mecz przed jego końcem. Po raz pierwszy przytrafiło jej się to w lipcu 2016 roku podczas turnieju ITF Savitaipale. Później wycofała się z turnieju ITF w Warszawie w 2018 roku. Wówczas Świątek zrezygnowała z dalszej gry przeciwko Joannie Zawadzkiej przy stanie 6:7, 1:3.

Po raz ostatni o takiej sytuacji doszło w Rzymie, podczas turnieju WTA 1000 w 2023 roku. Tam najlepsza polska tenisistka wycofała się z imprezy z powodu kontuzji mięśniowej prawego uda, której doznała w trakcie ćwierćfinałowego pojedynku z Jeleną Rybakiną przy stanie 6:2, 6:7(3), 2:2. Od tego czasu Polka miała problemy ze zdrowiem, wycofała się z kilku imprez, ale nigdy nie skreczowała pojedynku.

Ann Li w meczu czwartej rundy zmierzy się z rozstawioną z "24" Kanadyjką Leylah Fernandez.

Kolejnym turniejem, w którym Iga Świątek widnieje na liście zgłoszeń jest Internazionali BNL d'Italia w Rzymie (WTA 1000), który odbędzie się w dniach 5-17 maja.