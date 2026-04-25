Świątek poddała mecz w Madrycie. Oto konsekwencje w rankingu WTA

Iga Świątek sensacyjnie przegrała z Ann Li w trzeciej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie. Trzysetowy bój, naznaczony problemami zdrowotnymi Polki, zakończył się przedwcześnie. 24-latka skreczowała przy stanie 6:7 (4), 6:2, 0:3 (0:30).

Zobacz wideo Robert Lewandowski zaskoczył Igę Świątek. "Nie zdawała sobie sprawy"

W pierwszym secie zarówno Polka, jak i Amerykanka popełniały mnóstwo błędów. W kluczowych momentach spokój zachowała jednak Ann Li. Podirytowana Świątek rozniosła rywalkę w drugiej partii. Szybko wyszła na prowadzenie 4:0 i kontrolowała przebieg seta do samego końca. Niestety, w trzecim secie Polkę dopadły problemy zdrowotne. Nie pomogła przerwa medyczna - Iga Świątek skreczowała przy stanie 0:3 i 0:30.

Oto sytuacja w rankingu po kreczu Świątek

Świątek w rankingu "na żywo" zajmuje trzecie miejsce. Przed rokiem w Madrycie odpadła w półfinale, dzięki czemu teraz straciła mniej punktów niż zeszłoroczna finalistka - Coco Gauff. Niezależnie od końcowych rozstrzygnięć w Madrycie, z pewnością nie zmienią się dwa pierwsze miejsca.

Zobacz też: Było już po meczu. Tak Gauff podsumowała grę na mączce

Aryna Sabalenka będzie wciąż liderką rankingu, a grupą pościgową otwierać będzie Jelena Rybakina. Pozycje 3-5 zajmują Świątek, Gauff oraz Jessica Pegula. Obie Amerykanki wciąż pozostają w grze w Madrycie. Na szóstym miejscu pozostanie Amanda Anisimova, która do Hiszpanii nie przyjechała. Siódma lokata rozstrzygnie się między Jasmine Paolini a Mirrą Andrejewą.

Top 10 rankingu WTA, stan po meczu Igi Świątek:

Aryna Sabalenka (Białoruś) - 9960 pkt (max: 10895) * Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8500 pkt (max: 9435) * Iga Świątek (Polska) - 6948 pkt Coco Gauff (USA) - 6694 pkt (max: 7629) * Jessica Pegula (USA) - 6136 pkt (max: 7071) * Amanda Anisimova (USA) - 5995 pkt Jasmine Paolini (Włochy) - 3772 pkt (max: 4657) * Mirra Andrejewa (Rosja) - 3651 pkt (max: 4531) Elina Switolina (Ukraina) - 3530 pkt Victoria Mboko (Kanada) - 3509 pkt

* - tenisistki oznaczone gwiazdką jeszcze nie zagrały swoich meczów w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie