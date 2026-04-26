Szczere wyznanie Szarapowej. "Przerażające"

Maria Szarapowa może pochwalić się Karierowym Wielkim Szlemem. Dwukrotnie triumfowała na kortach Rolanda Garrosa (2012, 2014) i po razie w pozostałych imprezach wielkoszlemowych - Australian Open (2008), Wimbledon (2004), US Open (2006). Przez pewien czas była liderką rankingu WTA, a łącznie wygrała 36 imprez rangi WTA. Od samego początku tenisowej przygody była nazywana talentem. Zresztą szybko potwierdziła ogromne możliwości, bo była najlepsza w Wimbledonie w wieku 17 lat.

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Twardy charakter Szarapowej. "To takie przerażające"

Poza talentem część osób zwracała uwagę na charakter Szarapowej i jej zachowanie na korcie. Rosjanka pod tym kątem wyróżniała się spośród rywalek. Teraz postanowiła wrócić do swoich początków i przyznała, że niektórzy próbowali na nią wpłynąć tak, by zmieniła swój wizerunek.

- Od młodych lat miałam silny charakter. Miałam swój słynny gest zaciśniętej pięści uniesionej do góry, z którego wszyscy mnie znali. Schodziłam z kortu, szłam na konferencje prasowe i wszyscy mówili: "To jest takie przerażające. Musisz złagodzić swój wizerunek" - podkreśliła Szarapowa, cytowana przez magazyn Time.

Rosjanka początkowo rzeczywiście chciała posłuchać tych rad, ale później stwierdziła jednak, że nie będzie zrywać ze swoimi zasadami.

- Była we mnie część, która chciała za to przeprosić, bo jestem kobietą i wszyscy chcieli widzieć mnie w takim świetle, ale mój sposób myślenia był dość twardy i nie zamierzałam za to przepraszać - dodała Szarapowa.

Szarapowa porzuciła tenis na dobre

W 2020 roku pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych ogłosiła, że kończy karierę. Niedawno wyjawiła, że z tenisem nie ma zbyt wiele wspólnego.

- W życiu zawsze pojawia się to uczucie, że kiedyś byłaś w czymś naprawdę dobra, a teraz już nie możesz. Z czasem twoje ciało przestaje reagować w ten sam sposób, przestajesz też czuć, jak to jest być w tym najlepszym. Nie masz już takiej prędkości. Twój refleks nie jest już ten sam - powiedziała w podcaście "Pretty Tough".