Koniec słynnej pary. Małżeństwo "nieodwracalnie rozbite"

Osiem - to liczba turniejów, które w karierze wygrała Amerykanka Sloane Stephens (775. WTA). Jej największym sukcesem jest wygranie wielkoszlemowego US Open w 2017 r., kiedy to wygrała w finale 6:3, 6:0 z Madison Keys. Rok później Stephens przegrała finał French Open (6:3, 4:6, 1:6 z Simoną Halep) i WTA Finals (6:3, 2:6, 2:6 z Eliną Switoliną). Ostatni wygrany turniej przez Stephens miał miejsce w kwietniu 2024 r. w Rouen - wtedy Amerykanka pokonała 6:1, 2:6, 6:2 Magdę Linette.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek zatrzymana przez Rybakinę w Australian Open! Czego zabrakło?

Była mistrzyni wielkoszlemowa ogłosiła ważną zmianę. "Proszę o uszanowanie prywatności"

Ostatnio doszło do ważnej zmiany w życiu Stephens. Amerykańska tenisistka ogłosiła przez InstaStories, że rozstała się ze swoim mężem, Jozym Altidore. "Jozy i ja postanowiliśmy się rozstać. Przechodzę przez ten okres przejściowy spokojnie i bardzo proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie. Dziękuję za Waszą miłość, zrozumienie i ciągłe wsparcie" - napisała Stephens. W związku z rozwodem Stephens wycofała się z turnieju WTA 500 w Meridzie.

Serwis tmz.com podał, że w dokumentach rozwodowych złożonych przez Stephens kobieta uznała małżeństwo za "nieodwracalnie rozbite". Poza tym byłe małżeństwo miało zawrzeć intercyzę. Stephens i Altidore poznali się w gimnazjum, ale bliższe relacje nawiązali w 2016 r. Sześć lat później odbył się ślub w Miami Beach na Florydzie.

Altidore zakończył piłkarską karierę na początku stycznia 2025 r. Napastnik wystąpił w 115 meczach w barwach reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a w trakcie swojej kariery reprezentował takie kluby, jak New York Red Bulls (2006-2008), Villarreal (2008-2011), Hull City (2009-2010), AZ Alkmaar (2011-2013), Sunderland (2013-2015), Toronto FC (2015-2022) czy New England Revolution (2022-2023).

Stephens stanęła po stronie Świątek. "To jest jedna z wad WTA"

W październiku 2024 r. Stephens stanęła po stronie Igi Świątek, odnosząc się do przeładowanego kalendarza rozgrywek WTA.

Zobacz też: Magda Linette czekała na mecz, gdy Meksyk zapłonął. Wiemy, co z Polką

- Nigdy nie zmuszałam się do myślenia, że "wytrzymam kolejne trzy tygodnie tylko dlatego, że potrzebuję punktów do rankingu". Mam wrażenie, że wielu graczy po prostu tak robi. Uważam, że jedną z wad WTA jest to, że jesteś zmuszony grać, nawet jeśli prawdopodobnie nie jesteś w najlepszej formie psychicznej lub fizycznej, albo możesz być kontuzjowany i po prostu przychodzisz, bo tak powinieneś zrobić - mówiła Stephens w podcaście "Tennis Insider Club".

W grudniu 2025 r. Michał Kiedrowski ze Sport.pl pisał o tym, że Stephens dołączyła do start-upu Project B, który chce zrewolucjonizować grę w koszykówkę. Inwestorem w tym projekcie jest też Novak Djoković. Na razie w przedsięwzięcie są zaangażowane tylko koszykarki. "Czasem Project B nazywany jest ligą, ale bardziej będzie to cyrk objazdowy niż regularna rywalizacja. Liga jest na etapie pozyskiwania zawodniczek i podpisywania kontraktów. Są one niewiarygodnie wysokie. Mówi się, że oferty są siedmiocyfrowe" - czytamy w tekście naszego dziennikarza.