Wszyscy trąbią o kryzysie Świątek, a tu takie wieści. Wielka zmiana

Z przytupem weszliśmy w nowy sezon tenisa. Nową triumfatorką Australian Open jest Jelena Rybakina, która wyeliminowała po drodze Igę Świątek. W ubiegłym sezonie to Madison Keys była najlepsza. Co ciekawe, w poprzedniej kampanii każdy tytuł wielkoszlemowy trafił do innej zawodniczki - French Open wygrywała Coco Gauff, Wimbledon - Iga Świątek, a triumf w US Open padł łupem Aryny Sabalenki.

Jak zmienił się kobiecy tenis?

Zwrócili na to uwagę dziennikarze Punto de Break, który twierdzą, że "rozwój kobiecego tenisa jest ucieleśnieniem zdumiewającego faktu" - czytamy. Serwis przypomina, jak tenisistki były krytykowane za "brak konsekwencji, brak zróżnicowania technicznego i taktycznego oraz brak wiarygodnych gwiazd, które mogłyby zachęcić kibiców do utożsamienia się z idolkami..." - czytamy.

Teraz się to zmieniło, a - zdaniem Hiszpanów - cykl WTA przeżywa swój szczytowy moment dzięki poziomowi gry, konsekwencji najlepszych tenisistek na świecie i jakości widowiska. Dziennikarze podkreślają jeden szczegół - "ogromną rywalizację o najważniejsze tytuły i powtarzalność sukcesów najlepszych zawodniczek świata" - piszą.

Oto tenisistki, które zaprezentowały się najlepiej. Nagle padło: Świątek

Serwis wyliczył, że spośród 11 najlepszych zawodniczek na świecie, aż 10 z nich zdobyło ważny tytuł w ciągu ostatnich 52 tygodni. "To bardzo zauważalny szczegół, coś zupełnie niezwykłego, pokazujący, jak najlepsze zawodniczki świata wykorzystują każdą nieobecność lub tydzień wolny Sabalenki, Świątek, Gauff czy Rybakiny – kobiet, które w tym okresie zaprezentowały się najlepiej" - napisano.

Serwis podkreśla, że to już nie są te czasy, kiedy tenisistka "znikąd" w ciągu tygodnia potrafiła zaskoczyć i zdobyć tytuł. "Zawodniczki takie jak Raducanu, Andreescu czy Ostapenko nie wpisują się w obecny scenariusz z powodu poprawy sytuacji w czołowej dziesiątce pełnej mistrzyń" - zakończono.

Teraz najlepsze tenisistki świata przygotowują się do Indian Wells. Warto przypomnieć, że Iga Świątek odpuściła także ostatni turniej w Dubaju, podobnie jak m.in. Aryna Sabalenka.

W ostatnim czasie Iga Świątek ma sporo problemów. Często wygląda to tak, że to Polka lepiej zaczyna, ale wraz z kolejnymi akcjami, to rywalki ją przełamują i odwracają wyniki meczów. Niedawno głos na ten temat zabrał trener Paweł Ostrowski. - Przeciwniczki przyzwyczaiły się do prędkości, z jakimi gra Świątek. Potrafią przejmować inicjatywę w wymianach. Dlatego uważam, że Iga powinna ćwiczyć grę defensywną, ale ciągle pamiętając o tym, że w jej naturze jest gra ofensywna i posiadanie inicjatywy na korcie. Kiedyś było tak, że Świątek mogła rozpocząć słabiej mecz, a potem z piłki na piłkę się rozkręcała i potrafiła odwrócić losy nawet bardzo trudnych pojedynków. Teraz sytuacje są diametralnie odwrócone. Iga zaczyna dobrze, a potem rywalki przejmują inicjatywę - tłumaczył.