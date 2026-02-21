Gdy Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju WTA 1000 w Dubaju, polscy kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia. Druga rakieta świata bowiem miała gonić Arynę Sabalenkę, a brak startu Białorusinki na kortach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był idealną okazją do tego, żeby pomniejszyć swoją stratę.

Polka musiała także oglądać się za siebie, gdyż realną szansę na wyprzedzenie 24-latki miała Jelena Rybakina. Gdyby Kazaszka zagrała w finale, stałaby się światową dwójką. Triumfatorka Australian Open nie wykorzystała jednak swojej szansy i pożegnała się z rywalizacją już na etapie 1/8 finału, kreczując w starciu z Antonią Ruzić.

Finał w Dubaju dla Peguli. Tak wygląda ranking WTA

Losy rywalizacji rozstrzygały między sobą trzy Amerykanki i Ukrainka. W półfinałach zameldowały się Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova i Elina Switolina. Ostatecznie w decydującym spotkaniu zmierzyły się Pegula i Switolina, które walczyły ze sobą o końcowy triumf w sobotę 21 lutego.

Amerykanka, która zajmuje piątą lokatę w rankingu WTA, już w pierwszym secie nie pozostawiła złudzeń reprezentantce naszych wschodnich sąsiadów, wygrywając 6:2. Druga odsłona była nieco bardziej wyrównana, ale ponownie na swoją korzyść rozstrzygnęła ją Pegula, wygrywając 6:4.

Taki rezultat sprawił, że Pegula zbliżyła się na zaledwie 35 punktów do Gauff, która z kolei pomniejszyła swoją stratę do Rybakiny. Kazaszka straciła aż 270 oczek i przy okazji następnych turniejów może wypaść z najlepszej trójki świata. Między nią a Gauff w tym momencie jest 450 punktów różnicy.

Iga Świątek z kolei straciła 150 punktów, a jej strata do Aryny Sabalenki wciąż jest ogromna. Białorusinka ma na swoim koncie 10 870 oczek, co pozwala jej na przewagę rzędu 3217 rankingowych punktów nad najlepszą polską tenisistką. Jedyne przetasowanie w pierwszej dziesiątce miało miejsce na pozycjach 7 i 8 - Jasmine Paolini wyprzedziła Mirrę Andriejewą.

W Dubaju rywalizowały dwie reprezentantki Polski - Magda Linette odpadła w 1/8 finału po porażce z Clarą Tauson, a Magdalena Fręch już w pierwszej rundzie musiała uznać wyższość Peyton Stearns. Poznanianka awansowała na 48. lokatę, a Łodzianka spadła na 57. miejsce.

Ranking WTA po turnieju rangi 1000 w Dubaju:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10870 pkt

2. Iga Świątek - 7653

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 7253

4. Coco Gauff (USA) - 6803

5. Jessica Pegula (USA) - 6768

6. Amanda Anisimova (USA) - 6053

7. Jasmine Paolini (Włochy) - 4047

8. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4001

9. Elina Switolina (Ukraina) - 3845

10. Victoria Mboko (Kanada) - 3246