Ojciec Świątek nie wytrzymał. Ostro zareagował na słowa o córce. "G***o wiesz"

Iga Świątek współpracuje z Darią Abramowicz od 2019 roku. Psycholożka jest pełnoprawną członkinią sztabu wiceliderki rankingu WTA i jedną z autorek jej sukcesów. Część kibiców i ekspertów podważa jednak jej zasługi, kopetencje i sugeruje, że ta relacja już dawno przekroczyła granice zawodowe, jest po prostu zbyt bliska. Panie spędzają ze sobą dużo czasu - a to pójdą wspólnie na mecz, to na koncert, czasami nawet pojadą na wakacje. Nie wszystkim się to podoba.

Relacje Świątek z Abramowicz są za bliskie? Sidor i Szostaczko przemówili

24-latka w tym sezonie ma na koncie dwa ćwierćfinały - w Australian Open oraz w Dausze. Do Dubaju nie pojechała z powodu niekorzystnego harmonogramu, narażając się na ostrą krytykę ze strony organizatora imprezy, Salaha Tahlaka. W Melbourne pojawiły się też zgrzyty na konferencji prasowej, gdy Polka mocno skrytykowała umieszczanie kamer w korytarzach. W trakcie spotkań nie brakowało nerwowych reakcji, w tym uderzania rakietę o kort. To ma świadczyć o tym, że polska tenisistka nie trzyma ciśnienia, a jej współpraca z Abramowicz nie przynosi efektów. Rozmawiali o tym w podcaście "Trzeci Serwis" Lech Sidor oraz pierwszy trenera zawodniczki Artur Szostaczko.

- Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. Są wspólne wakacje, mecze, kino. - mówił szkoleniowiec. - Ale jeśli Idze to pasuje, to ja nie będę tego odradzał. Ludzie muszą zrozumieć, że ja mogę powiedzieć swoje zdanie albo być trochę zdziwionym, ale jeżeli to odpowiada zawodniczce, która jest druga, a była pierwsza na świecie, ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych, to co my możemy jej zaproponować albo doradzić? - dodał.

Na to wtrącił się Sidor. - Pozwól, że cię skontruje. W Australian Open i w Dausze nie było widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów, nie ma mechanizmów, które mogłaby wprowadzić w życie, np. na zasadzie języka migowego. Świat zaczyna patrzeć na ten układ inaczej, innymi oczyma - tłumaczył.

- Masz rację, na razie znowu coś nie działa. [...] Zmierzam jednak do tego, że może w okresie przygotowawczym warto by było na moment pojechać na urlop osobno. Nawet na tydzień dać sobie spokój - zakończył Szostaczko.

Tomasz Świątek ostro odpowiada ws. relacji Igi z Abramowicz

Na tę dyskusję bardzo sotro zareagował ojciec tenisistki, Tomasz Świątek. "Co żeście obaj osiągnęli? Prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G**no wiesz, jeden z drugim, w nogach śpisz" - napisał w komentarzu.

Tak Abramowicz tłumaczy swoje relacje ze Świątek

Daria Abramowicz już po nieudanej pierwszej części poprzedniego sezonu musiała się tłumaczyć ze swojej roli w sztabie Świątek. 24-latka była wówczas po najtrudniejszym okresie w karierze - pod koniec 2024 roku broniła się przed oskarżeniami dopingowymi, a gdy wróciła do rywalizacji, nie przypominała siebie sprzed kilku miesięcy. Do tego doszły nieudane występy na mączce, na której nie obroniła tytułów w Madrycie, Rzymia oraz Paryżu.

- Jeśli chodzi o relację – sposób pracy w psychologii sportowej, zwłaszcza współcześnie, w tym zawodowym sporcie i na tym poziomie, to nie jest praca terapeutyczna, ona nie zakłada relacji terapeuta-pacjent. Nie jestem psychoterapeutką. Poddaję się regularnej superwizji, głównie za granicą, i interwizji. Weryfikuję swoją pracę, dokształcam się, ale w psychologii sportowej zawodnik nie jest pacjentem - mówiła w rozmowie z Radosławem Leniarskim z portalu "Wyborcza.pl". Trzy tygodnie później [tyle czasu minęło od rozmowy - red.] Iga zamknęła usta krytykom, wygrywając Wimbledon.

Iga Świątek do rywalizacji powróci na początku marca. Wtedy ruszy Indian Wells.