Arcyważne wieści dla Świątek! Tak wygląda ranking WTA po kreczu Rybakiny

Jelena Rybakina musiała awansować do finału, by wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA. Wiadomo już, że tak się nie stanie. Rozstawiona z numerem pierwszym w Dubaju reprezentantka Kazachstanu skreczowała w trzecim secie meczu z Antonią Ruzić. Wygrała pierwszą partię 7:5, drugą przegrała 4:6. Zrezygnowała z dalszej gry przy stanie 0:1. Nie wyglądała najlepiej. Mówiła lekarzom, że odczuwa nudności, skarżyła się na silne bóle głowy i zaskakująco duże uczucie zmęczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Tak wygląda ranking WTA po kreczu Rybakiny

Rybakina broniła w Dubaju 390 punktów za zeszłoroczny półfinał. Za sprawą dotarcia do trzeciej rundy obroniła tylko część tych punktów. W notowaniu po turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie miała na koncie 7523 punkty - o 270 punktów mniej niż przed turniejem. Utrzyma trzecie miejsce w rankingu.

Na drugim miejscu pozostanie Iga Świątek, która będzie miała 150 punktów mniej. Jej dorobek po Dubaju wyniesie 7653 punkty. Tym samym będzie miała równo 400 punktów przewagi nad Rybakiną.

Daleko z przodu cały czas będzie Aryna Sabalenka (10870). Białorusinka nie schodzi z pozycji liderki od 21 października 2024 r.

Skład podium może się jeszcze zmienić, bowiem w grze w Dubaju pozostała Coco Gauff. Jeśli Amerykanka wygra turniej rangi WTA 1000, wyprzedzi Rybakinę. Będzie miała wtedy na koncie 7413 pkt. W środę po południu zagra z Belgijką Elise Mertens o ćwierćfinał.

Pewne jest, że w TOP 10 pozostaną Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Elina Switolina. Zagrożona do dziś była Victoria Mboko, której w Dubaju nie ma. Mogła ją wyprzedzić tylko Belinda Bencić, ale Szwajcarka przegrała w trzeciej rundzie ze Switoliną.

W pierwszej setce mamy jeszcze dwie Polki - Magda Linette zajmuje w notowaniu WTA Live 48. miejsce (1190 pkt.), a Magdalena Fręch 57. pozycję (1053 pkt.).

Zobacz też: Wielki triumf Rosji, Zachód patrzy bezsilnie. Już nie ma odwrotu

Ranking WTA po kreczu Rybakiny w Dubaju:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 10870 punktów.

2. Iga Świątek 7653 pkt.

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 7253

4. Coco Gauff (USA) 6533*

5. Jessica Pegula (USA) 5983*

6. Amanda Anisimova (USA) 5878*

7. Jasmine Paolini (Włochy) 4047

8. Mirra Andriejewa (Rosja) 4001

9. Elina Switolina (Ukraina) 3410*

10. Victoria Mboko (Kanada) 3246

12. Belinda Bencić (Szwajcaria) 2898

13. Karolina Muchova (Czechy) 2668

15. Naomi Osaka (Japonia) 2356

17. Clara Tauson (Dania) 2095*

24. Qinwen Zheng (Chiny) 1758

25. Emma Raducanu (Wielka Brytania) 1645

26. Jelena Ostapenko (Łotwa) 1600

31. Maria Sakkari (Grecja) 1435

38. Alexandra Eala (Filipiny) 1337*

48. Magda Linette 1190

57. Magdalena Fręch 1053

* - tenisistka gra jeszcze w turnieju w Dubaju