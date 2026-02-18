Powrót na stronę główną

Arcyważne wieści dla Świątek! Tak wygląda ranking WTA po kreczu Rybakiny

Jelena Rybakina skreczowała w meczu 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Dubaju z Antonią Ruzić. To sprawia, że triumfatorka Australian Open nie wyprzedzi Igi Świątek w rankingu WTA. Mało tego - pewne jest, że Rybakina straci punkty i jej strata do Polki nieco się powiększy.
TENNIS-AUSOPEN/
Fot. REUTERS/Tingshu Wang

Jelena Rybakina musiała awansować do finału, by wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA. Wiadomo już, że tak się nie stanie. Rozstawiona z numerem pierwszym w Dubaju reprezentantka Kazachstanu skreczowała w trzecim secie meczu z Antonią Ruzić. Wygrała pierwszą partię 7:5, drugą przegrała 4:6. Zrezygnowała z dalszej gry przy stanie 0:1. Nie wyglądała najlepiej. Mówiła lekarzom, że odczuwa nudności, skarżyła się na silne bóle głowy i zaskakująco duże uczucie zmęczenia.

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Tak wygląda ranking WTA po kreczu Rybakiny

Rybakina broniła w Dubaju 390 punktów za zeszłoroczny półfinał. Za sprawą dotarcia do trzeciej rundy obroniła tylko część tych punktów. W notowaniu po turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie miała na koncie 7523 punkty - o 270 punktów mniej niż przed turniejem. Utrzyma trzecie miejsce w rankingu.

Na drugim miejscu pozostanie Iga Świątek, która będzie miała 150 punktów mniej. Jej dorobek po Dubaju wyniesie 7653 punkty. Tym samym będzie miała równo 400 punktów przewagi nad Rybakiną.

Daleko z przodu cały czas będzie Aryna Sabalenka (10870). Białorusinka nie schodzi z pozycji liderki od 21 października 2024 r.

Skład podium może się jeszcze zmienić, bowiem w grze w Dubaju pozostała Coco Gauff. Jeśli Amerykanka wygra turniej rangi WTA 1000, wyprzedzi Rybakinę. Będzie miała wtedy na koncie 7413 pkt. W środę po południu zagra z Belgijką Elise Mertens o ćwierćfinał.

Pewne jest, że w TOP 10 pozostaną Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Elina Switolina. Zagrożona do dziś była Victoria Mboko, której w Dubaju nie ma. Mogła ją wyprzedzić tylko Belinda Bencić, ale Szwajcarka przegrała w trzeciej rundzie ze Switoliną.

W pierwszej setce mamy jeszcze dwie Polki - Magda Linette zajmuje w notowaniu WTA Live 48. miejsce (1190 pkt.), a Magdalena Fręch 57. pozycję (1053 pkt.).

Zobacz też: Wielki triumf Rosji, Zachód patrzy bezsilnie. Już nie ma odwrotu

Ranking WTA po kreczu Rybakiny w Dubaju:

  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 10870 punktów.
  • 2. Iga Świątek 7653 pkt.
  • 3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 7253
  • 4. Coco Gauff (USA) 6533*
  • 5. Jessica Pegula (USA) 5983*
  • 6. Amanda Anisimova (USA) 5878*
  • 7. Jasmine Paolini (Włochy) 4047
  • 8. Mirra Andriejewa (Rosja) 4001
  • 9. Elina Switolina (Ukraina) 3410*
  • 10. Victoria Mboko (Kanada) 3246
  • 12. Belinda Bencić (Szwajcaria) 2898
  • 13. Karolina Muchova (Czechy) 2668
  • 15. Naomi Osaka (Japonia) 2356
  • 17. Clara Tauson (Dania) 2095*
  • 24. Qinwen Zheng (Chiny) 1758
  • 25. Emma Raducanu (Wielka Brytania) 1645
  • 26. Jelena Ostapenko (Łotwa) 1600
  • 31. Maria Sakkari (Grecja) 1435
  • 38. Alexandra Eala (Filipiny) 1337*
  • 48. Magda Linette 1190
  • 57. Magdalena Fręch 1053

* - tenisistka gra jeszcze w turnieju w Dubaju

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem