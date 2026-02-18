Arcyważne wieści dla Świątek! Tak wygląda ranking WTA po kreczu Rybakiny

Jelena Rybakina musiała awansować do finału, by wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA. Wiadomo już, że tak się nie stanie. Rozstawiona z numerem pierwszym w Dubaju reprezentantka Kazachstanu skreczowała w trzecim secie meczu z Antonią Ruzić. Wygrała pierwszą partię 7:5, drugą przegrała 4:6. Zrezygnowała z dalszej gry przy stanie 0:1. Nie wyglądała najlepiej. Mówiła lekarzom, że odczuwa nudności, skarżyła się na silne bóle głowy i zaskakująco duże uczucie zmęczenia.
Rybakina broniła w Dubaju 390 punktów za zeszłoroczny półfinał. Za sprawą dotarcia do trzeciej rundy obroniła tylko część tych punktów. W notowaniu po turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie miała na koncie 7523 punkty - o 270 punktów mniej niż przed turniejem. Utrzyma trzecie miejsce w rankingu.
Na drugim miejscu pozostanie Iga Świątek, która będzie miała 150 punktów mniej. Jej dorobek po Dubaju wyniesie 7653 punkty. Tym samym będzie miała równo 400 punktów przewagi nad Rybakiną.
Daleko z przodu cały czas będzie Aryna Sabalenka (10870). Białorusinka nie schodzi z pozycji liderki od 21 października 2024 r.
Skład podium może się jeszcze zmienić, bowiem w grze w Dubaju pozostała Coco Gauff. Jeśli Amerykanka wygra turniej rangi WTA 1000, wyprzedzi Rybakinę. Będzie miała wtedy na koncie 7413 pkt. W środę po południu zagra z Belgijką Elise Mertens o ćwierćfinał.
Pewne jest, że w TOP 10 pozostaną Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Elina Switolina. Zagrożona do dziś była Victoria Mboko, której w Dubaju nie ma. Mogła ją wyprzedzić tylko Belinda Bencić, ale Szwajcarka przegrała w trzeciej rundzie ze Switoliną.
W pierwszej setce mamy jeszcze dwie Polki - Magda Linette zajmuje w notowaniu WTA Live 48. miejsce (1190 pkt.), a Magdalena Fręch 57. pozycję (1053 pkt.).
Ranking WTA po kreczu Rybakiny w Dubaju:
* - tenisistka gra jeszcze w turnieju w Dubaju