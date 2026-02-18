Wskazali najpoważniejszy problem Świątek. "Coraz większe ograniczenie"

Iga Świątek nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Od września nie zagrała w żadnym singlowym finale turnieju WTA. W bieżącym sezonie dwukrotnie dochodziła do ćwierćfinałów, jednak na tym etapie kończyła się jej gra zarówno podczas Australian Open, jak i w Dosze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

W Melbourne przegrała z Jeleną Rybakiną, a w Katarze z Marią Sakkari. Choć reprezentacja Polski zwyciężyła w United Cup, 24-latka również nie może być zadowolona ze swojej postawy. Lepsze w pojedynkach singlowych okazały się Coco Gauff oraz Belinda Bencic.

Iga Świątek ma kłopoty z serwisem

Dziennikarze The Athletic sądzą, że problem z grą wiceliderki rankingu WTA wiąże się z jej zachowaniem przy własnym serwisie. "Świątek i trener Wim Fissette doskonale współgrają w kontrolowanej agresji z linii końcowej i cierpliwości, którą chcą nadać jej grze. Jednak nieskuteczność jej serwisu w zdobywaniu darmowych punktów staje się coraz większym ograniczeniem" - twierdzą, przytaczając statystykę z ostatniego meczu Polki. Maria Sakkari wygrała pięć z piętnastu gemów serwisowych Świątek.

Zobacz też: To już 37. raz w karierze. Dramat rywalki Świątek

"Rozpoczynanie tak wielu wymian z neutralnych bądź defensywnych pozycji - zarówno przy serwisie, jak i przy returnie - potęguje potrzebę wygrywania akcji w inny sposób. To prowadzi do większej liczby błędów z linii końcowej, gdy Świątek próbuje zdobywać te łatwiejsze punkty" - czytamy. Zdaniem Amerykanów 24-latka może wyciągnąć wartościowe wnioski z gry Carlosa Alcaraza.

Carlos Alcaraz wzorem dla Świątek?

"Zanim Alcaraz poprawił swoje uderzenia latem zeszłego roku, był bardziej podatny na porażki, jakie ostatnio ponosi Świątek. Takie mecze, w których nie ma dużych różnic, które stają się prawdziwą walką, ponieważ nawet utrzymanie serwisu jest trudnym zadaniem" - stwierdzili dziennikarze The Athletic, jednocześnie zwracając uwagę, że Polka zdaje sobie sprawę z problemu.

"Po porażce z Rybakiną w Melbourne powiedziała, że zajmie się dopracowaniem swojego serwisu, a może nawet i całkowitą zmianą ruchu, który jest mniej płynny od większości. To sprawia, że jest tam więcej momentów, w których mogą zajść niewielkie zmiany - a przez to jest mniej stabilny. 24-latka stwierdziła nawet, że może omijać turnieje rangi WTA 1000, by pracować nad swoją grą" - i rzeczywiście, w rozpoczętych niedawno zmaganiach w Dubaju Świątek nie bierze udziału.

Iga Świątek już zdradziła swoje plany na najbliższe tygodnie. Po ogłoszeniu wycofania z turnieju w Dubaju wiceliderka światowego rankingu zapowiedziała start w Indian Wells. W marcu Polka powalczy o swój trzeci triumf w tej imprezie. Wcześniej wygrywała w 2021 oraz 2023 roku.