Było 4:4 w meczu Linette, potem puściły emocje. Wiemy, kto zagra w ćwierćfinale

- Pięknie. Magda fenomenalnie wykorzystuje całą geometrię kortu. Rozkręcają się nam panie - mówiła komentatorka Canal+Sport po trzecim gemie w meczu, po którym Magda Linette (50. WTA) prowadziła 2:1 z Dunką Clarą Tauson (15. WTA). Linette po chwili obroniła break pointa pięknym winnerem z forhendu po crossie w ostatnie centymetry linii bocznej.

Magda Linette nie zagra w ćwierćfinale w Dubaju

Linette na początku meczu imponowała cierpliwością. Czekała na błędy rywalki i często się doczekiwała (22 niewymuszone błędy Dunki w 1. secie przy 19 Polki). Kluczowy dla losów seta był moment przy stanie 4:4 i równowadze. Wtedy Tauson zagrała pięknego winnera z forhendu po crossie, a po chwili Linette popełniła niewymuszony błąd z bekhendu i została przełamana.

Dunka w 10. gemie wykorzystała drugą piłkę setową. Miała w pierwszej partii więcej winnerów (12-6) i wygrała 100 proc. punktów po pierwszym serwisie (12/12, a Polka tylko 52 proc.).

Drugi set rozpoczął się fatalnie dla Linette. W pierwszym gemie serwisowym Polka popełniła trzy niewymuszone błędy i została przełamana.

- Narasta frustracja - dodawała komentatorka Canal+Sport, gdy Linette w 5. gemie znów broniła break pointa. Za pierwszym razem jej się udało, ale po chwili wyrzuciła piłkę daleko w aut z bekhendu i przegrywała 1:4 z podwójnym przełamaniem. Tych strat nie była już w stanie odrobić.

Tauson w ćwierćfinale zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Iva Jović (Serbia, 20. WTA) - Jessica Pegula (USA, 5. WTA).

1/8 finału turnieju w Dubaju: Magda Linette - Clara Tauson 4:6, 2:6