Sprawa Świątek wywołała lawinę. WTA musiało interweniować. Jest decyzja

O problemach z terminarzem WTA mówi się często. Iga Świątek również należy do zawodniczek, które jasno dawały do zrozumienia, że tenisowy terminarz jest wypchany do granic możliwości - zresztą dopiero co Polka zrezygnowała ze startu w turnieju WTA 1000 w Dubaju. We wtorek tenisowa federacja ogłosiła powstanie nowej rady, która ma się zająć tymi problemami. Będzie do niej należeć Jessica Pegula.
Fot. REUTERS/Heiko Becker

Nie tylko Iga Świątek zrezygnowała ze startu w turnieju w Dubaju. Poza nią taką decyzję podjęły też Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova czy Daria Kasatkina. - To w sumie dobrze, że to wszystko w jednym turnieju. Jeśli taka fala wycofań nie da do myślenia komuś, kto tworzy kalendarz WTA, to już nie ma ratunku - pisał na Twitterze komentator Żelisław Żyżyński

WTA tworzy nową radę. Oto czym będzie się zajmować

I najwidoczniej ta fala wycofań komuś dała do myślenia! We wtorek 17 lutego WTA ogłosiło powstanie Rady ds. Konstrukcji Touru. Ma się ona zajmować m.in. kalendarzem i zobowiązaniami zawodniczek. Do rady ma dołączyć Jessica Pegula, która będzie jej przewodniczącą.

- Jako przewodnicząca Jessica da radzie perspektywę zawodniczki z samego szczytu - powiedziała Valerie Camillo, przewodnicząca WTA.

- Będzie ona pomagać w prowadzeniu dyskusji, tak aby odzwierciedlały one pełną gamę doświadczeń zawodniczek biorących udział w turniejach, współpracując jednocześnie z przedstawicielami turniejów i kierownictwem WTA, gdy grupa ta będzie pracować nad przekształceniem tych dyskusji w działania - dodała.

Pegula w przeszłości również regularnie krytykowała WTA. - To coś, nad czym my, zawodnicy, staramy się z nimi pracować, aby ta linia komunikacji była znacznie płynniejsza. Myślę, że gdyby pojawiły się opinie na temat formatu, reakcja byłaby trochę inna, nie tak jednolita - mówiła w zeszłym roku o zmianach w formacie US Open. W ostatnich dniach stanęła też po stronie zawodniczek, które postanowiły wycofać się z turnieju w Dubaju.

Jedną z takich tenisistek jest Iga Świątek. Polka już wcześniej mówiła, że w tym sezonie być może ominie niektóre z najważniejszych rozgrywek.

- W zeszłym roku miałam problem, żeby podjąć taką decyzję, ale w tym roku zmienię moje podejście. Myślę, że opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jaki będzie efekt, ale uważam, że to konieczne, jeśli chcesz poprawić swoją grę - zapowiadała Iga Świątek po Australian Open

Skład nowej Rady ds. Konstrukcji Touru:

  • Przewodnicząca - Jessica Pegula
  • Valerie Camillo - prezeska WTA
  • Portia Archer - CEO WTA Tour
  • Przedstawiciele zawodniczek: Wiktoryja Azarenka, Maria Sakkari, Katie Volynets, Anja Vreg
  • Przedstawiciele turniejów: Laura Ceccarelli, Alastair Garland, Bob Moran
  • Przedstawiciele WTA Tour: David Highhill, Ashley Keber, Joan Pennello

