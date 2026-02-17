Świątek zrezygnowała i się zaczęło. Kuriozalne sceny w Dubaju

Polskim kibicom emocji i to pozytywnych podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju dostarcza Magda Linette. Polka w drugiej rundzie wygrała 2:1 z 12. rakietą świata Jekateriną Aleksandrową. Początkowo w tysięczniku miała zagrać Iga Świątek, wiceliderka rankingu WTA finalnie wycofała się z rywalizacji. Niektóre zawodniczki wybierają podobne rozwiązanie już w trakcie trwania imprezy.

Walkowery w Dubaju. Kasatkina i Bejlek wycofały się z turnieju

Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Dubaju mają nie lada problem z obsadą rozgrywek. Jeszcze przed startem tysięcznika z gry wycofały się Iga Świątek czy Aryna Sabalenka. W trakcie imprezy z udziału zrezygnowała również Barbora Krejcikova. Teraz dołączyły do niej Daria Kasatkina i Sara Bejlek. Taka postawa tenisistek wywołała wściekłość u dyrektora trwających zawodów Salaha Tahlaka, który domaga się kar dla zawodniczek.

- Daria Kasatkina i Sara Bejlek oddały swoje dzisiejsze mecze walkowerem. Kolejny dzień turnieju, kolejne atrakcje - pisze na portalu X profil "Z kortu".

Znany komentator komentuje sytuacje. "Nie ma ratunku"

Do sytuacji na dubajskich kortach odniósł się komentator Canal Plus Sport Żelisław Żyżyński. Dziennikarz podkreślił, że osoba układająca kalendarz WTA może mieć spore problemy.

- Przyszedłem do pracy skomentować mecz Andrejewa - Kasatkina, ale po wycofaniu Darii spotkamy się niebawem podczas spotkania Jovic - Shnaider. Tymczasem wycofała się jeszcze Sara Bejlek. To w sumie dobrze, że to wszystko w jednym turnieju. Jeśli taka fala wycofań nie da do myślenia komuś, kto tworzy kalendarz WTA, to już nie ma ratunku. A na miejscu sponsorów i właścicieli turnieju w Dubaju, byłbym nieźle w… wkurzony bym był - napisał na portalu X Żelisław Żyżyński.

Wcześniej kilkukrotnie w krytycznych słowach o kalendarzu WTA wypowiadała się Iga Świątek. Polka zwracała uwagę na duże "przeładowanie" cyklu.

Magda Linette w trzeciej rundzie turnieju w Dubaju zagra z Clarą Tauson. Spotkanie odbędzie się 19 lutego.