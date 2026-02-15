Domaga się surowej kary dla Świątek! "Sama grzywna nic nie da"

Aryna Sabalenka nie obroni ponad 100 punktów rankingowych za trzecią rundę zeszłorocznej edycji turnieju w Dubaju. Iga Świątek straci z kolei 215 punktów za ćwierćfinał sprzed roku. Obie tenisistki zapowiadały, że planują rezygnować z niektórych turniejów, by więcej czasu poświęcić na regenerację. Dubaj jest pierwszą imprezą, którą odpuszcza Polka. Dla Sabalenki to drugi turniej, z którego zrezygnowała - wcześniej nie było jej w Dosze.

Dyrektor turnieju chce drakońskiej kary dla Świątek

Rezygnacje Sabalenki i Świątek to powinien być sygnał dla WTA. Tenisiści i tenisistki coraz częściej alarmują o tym, że kalendarz jest przeładowany i brakuje czasu na odpoczynek. Ale dotychczas ich głosy były ignorowane. Na braku największych gwiazd tracą za to organizatorzy poszczególnych turniejów, bo przez to widownia na trybunach i przed telewizorami może być mniejsza, niż oczekiwali.

Oburzony nieobecnością liderki i wiceliderki rankingu WTA jest dyrektor turnieju w Dubaju, Salah Tahlak. Powody przedstawione przez tenisistki uznaje za "dziwne". Chce zapobiec rezygnacjom w ostatniej chwili, tuż przed startem turnieju. Dlatego zaproponował, żeby karać rezygnujących zawodników i zawodniczki dodatkowym odjęciem punktów z rankingu.

- Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy niemiłą niespodziankę, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody wycofania były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę harmonogramu - red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - stwierdził Tahlak, cytowany przez portal thenationalnews.com.

Na pytanie, jak wysokie powinny być kary punktowe, powiedział, że powinny być bardzo odczuwalne. W praktyce powodowałyby one wyraźny spadek w rankingu WTA.

- Należy im zabrać po 500 albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna - przyznał dyrektor turnieju w Dubaju.

Na nieobecności Świątek w Dubaju może skorzystać Jelena Rybakina. Triumfatorka Australian Open ma szansę wskoczyć na pozycję wiceliderki rankingu WTA. Aby tak się stało, reprezentantka Kazachstanu musi dojść do finału.