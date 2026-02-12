Co za horror w Dosze! Świątek przegrywała już 2:5. Zwrot za zwrotem

Iga Świątek (2. WTA) i Jelena Rybakina (3.) to jedyne tenisistki z top 10 rankingu Organizacji Kobiecego Tenisa, które dostały się do fazy ćwierćfinałowej turnieju WTA 1000 w Dosze. Mistrzyni tegorocznego Australian Open w walce o półfinał zmierzy się w czwartek późnym wieczorem z Wiktorią Mboko. Wcześniej na kort wyszły Iga Świątek i Maria Sakkari.

Początek meczu był bardzo wyrównany. Obie tenisistki trafiały pierwszym podaniem i pewnie wygrywały swoje gemy. W trzecim gemie Świątek błysnęła, mijając Sakkari stojącą tuż przy siatce. - Ależ piękna akcja! Bardzo dobry był ten wolej Marii, ale jeszcze lepsza odpowiedź Igi - wskazała komentująca to spotkanie Joanna Sakowicz-Kostecka z Canal+ Sport.

Świątek nie do zatrzymania

Po chwili Greczynka została przełamana. Najpierw Świątek miała szczęście, gdy po ataku rywalki piłka zahaczyła o siatkę, podskoczyła i dzięki temu łatwiej było zagrać tak, by minąć Sakkari. Po chwili faworytka popisała się kapitalnym returnem pod nogi rywalki, a następnie dłuższą akcję skończyła efektownym winnerem z forhendu i odskoczyła na 4:2.

Maria Sakkari po kolejnej intensywnej akcji, która zakończyła się punktem dla Igi Świątek rozłożyła szeroko ręce. - Wcale nie gra źle, ale to Iga gra lepiej, przyspiesza - zauważył drugi z komentatorów, Maciej Łuczak. Nasza tenisistka unikała błędów, a uderzała zarazem bardzo głęboko i Greczynka nie miała czasu na reakcję. A nawet, gdy to Sakkari przejmowała inicjatywę, Polka była w stanie obronić się, dochodziła do wszystkiego. Poddenerwowana Sakkari chciała grać wtedy jeszcze mocniej, ale psuła. W efekcie raz jeszcze straciła podanie i przegrała seta 2:6.

Iga Świątek bardzo dobrze serwowała w otwierającej partii. W ostatnim gemie Maria Sakkari doczekała się jedynego break pointa, ale wiceliderka rankingu posłała wtedy mocne podanie na ciało. Po chwili zaserwowała z prędkością 185 km/h, w dobrym kierunku i mogła cieszyć się z prowadzenia 1:0 w setach. Prezentowała się dużo lepiej niż w środę w Dosze na początku starcia z Darią Kasatkiną.

Maria Sakkari to była trzecia tenisistka świata. W ostatnich miesiącach obniżyła jednak loty, rok temu była nawet 92. w rankingu. Dziś jest o 40 pozycji wyżej i walczy o to, by wrócić do ścisłej czołówki. Jej największy problem dotyczy startów wielkoszlemowych - po rekordowym sezonie 2021 (półfinał Roland Garros oraz US Open) tylko raz na 17 występów doszła do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Greczynce brakuje pewności siebie, którą imponowała kilka lat temu. Było to widać także na początku czwartkowej rywalizacji z Igą Świątek.

Zwroty akcji

W drugiej partii wyglądało to inaczej. Maria Sakkari wykorzystała słabszy moment u Igi Świątek i odskoczyła na 3:0. - Jakby zamieniły się rolami. Iga niecierpliwa, a Maria zachowuje większy spokój - podkreślali komentatorzy. U naszej tenisistki widać było więcej nerwowych reakcji, za bardzo spieszyła się. Kolejny raz w ostatnich tygodniach Polka po triumfie w pierwszym secie obniża nieco poziom. Być może Greczynka miała tego świadomość i dlatego postanowiła od razu zaatakować.

Świątek nie zamierzała się jednak poddawać. Pilnowała swojego podania, poczekała na swoją szansę, którą wykorzystała. Pewny smecz w środek, potem znakomita gra w obronie i ponownie minięta Sakkari, a na koniec kapitalny skrót, który zaskoczył Greczynkę. - Ale Iga jest zadowolona z siebie po tej akcji. Dawno nie widzieliśmy u niej w środku meczu takiego uśmiechu - analizowali komentatorzy dropszota, który dał Polce punkt. Z 1:4 wyrównała na 4:4.

Wydawało się, że za moment Iga Świątek pójdzie za ciosem i zakończy to spotkanie. Miała break pointa na 5:4, ale Maria Sakkari nie pozwoliła na kolejne przełamanie, bo zaimponowała w obronie. Biegała jak szalona po korcie, a na koniec posłała precyzyjny forhend i wyszła na 5:4. A nagle przy swoim podaniu Polka niespodziewanie zaczęła wszystko psuć - najpierw miała pecha, bo piłka zahaczyła o siatkę, potem nie przebiła woleja, a na koniec przestrzeliła bekhend. Tym samym o losach spotkania musiał zadecydować trzeci set.

Świątek odpadła z Kataru

W nim Sakkari świetnie zaczęła, prowadząc 3:1. Dobrze odczytywała kierunki serwisu Świątek, grała bardzo dokładnie, unikając pomyłek. Poziom gry Polki falował, lepsze uderzenia przeplatała niewymuszonymi błędami. Gdy przełamała na 2:3, to po chwili szybko znów straciła serwis. Nawet gdy trafiała pierwszym podaniem, to rywalka dobrze wiedziała, jak się ustawić, atakowała. Za moment Świątek miała dwie szanse, by ponownie odrobić stratę, ale przeprowadziła zły atak i została minięta. Następnie błąd i Greczynka krzyknęła z radości. Prowadziła już 5:2. - Widzimy jej wymowną reakcję - podkreślili komentatorzy.

Maria Sakkari serwowała przy stanie 5:3, by zamknąć to spotkanie, ale nie wytrzymała. Podawała bardzo wolno, z czego korzystała Igą Świątek, posyłając mocne returny. Nie brakowało też emocji - Polka miała break pointa, ale rywalka posłała skrót, po którym piłka dwa razy odbiła się po stronie Świątek. Sakkari była przekonana, że należy jej się punkt, doszło do wideoweryfikacji, a sędzia ostatecznie przyznał Greczynce rację. Po chwili jednak reprezentantka Grecji zepsuła forhend i została przełamana. Doszło do 5:5, bo przy swoim podaniu Iga obroniła piłkę meczową.

Mimo efektownej pogoni Świątek nie zdołała pokonać Sakkari. Greczynka w końcówce zachowała więcej zimnej krwi. Wiceliderce rankingu zabrakło dokładności. Po tej przegranej Polka remisuje w bezpośredniej rywalizacji z Greczynką 4:4. Pierwsze trzy spotkania zakończyły się sukcesem Greczynki, potem cztery Polki. Triumf w Dosze to pierwsze zwycięstwo Sakkari nad Świątek od 2021 roku. W półfinale Greczynka zmierzy się z Karoliną Muchową lub Anną Kalińską.