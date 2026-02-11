Andriejewa miała piłkę meczową. I nagle zwrot akcji!

Trwa prestiżowy turniej WTA 1000 w Dosze. We wtorek Iga Świątek pewnie awansowała do kolejnej rundy zmagań, pokonując Janice Tjen. W środę doszło do ciekawego starcia dwóch tenisistek młodego pokolenia. W meczu, którego stawką był awans do ćwierćfinału zmagań zmierzyły się Mirra Andriejewa (7. WTA) i Victoria Mboko (13. WTA).

Hitowe starcie nadziei tenisa. Andriejewa miała piłkę meczową

Obie panie zagrały ze sobą nie tak dawno w finale turnieju w Adelajdzie. Wówczas górą była młodsza o rok 19-letnia Rosjanka. Wygrała 6:3, 6:1, a do zwycięstwa potrzebowała zaledwie godziny. Tym razem starcie było o wiele bardziej zacięte.

Dość powiedzieć, że trwało dokładnie dwa razy dłużej. Tenisistki spędziły na korcie 120 minut. Pierwszy i drugi set zakończyły się takimi samymi rozmiarami zwycięstwa, ale w dwie różne strony. W otwierającej partii Andriejewa przegrywała już 0:3 i choć potrafiła doprowadzić do wyrównania, to w ósmym gemie przegrała swoje podanie i ostatecznie w secie 6:3 triumfowała Mboko.

Drugi set to prawdziwy festiwal breakpointów. Z pierwszych pięciu gemów tylko pierwszy zakończył się wygraną serwującej tenisistki. Była nią Andriejewa, która w drugiej fazie seta zachowała więcej zimnej krwi, a w ósmym gemie przełamała Kanadyjkę. Dzięki temu doprowadziła seta do szczęśliwego dla siebie finału.

W trzeciej, decydującej o wszystkim partii, o wszystkim musiał rozstrzygnąć tie-break. Andriejewa wcześniej - przy stanie 5:4 - miała w niej piłkę meczową, ale jej nie wykorzystała. I choć sama w tie-breaku obroniła dwa meczbole musiała uznać wyższość rywalki.

Przed Mboko starcie ze zwyciężczynią pary: Qinwen Zheng/Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu, która niedawno wygrała Australian Open z pewnością uchodzi za faworytkę tego pojedynku.