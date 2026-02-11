O której gra dziś Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

2022, 2023 i 2024 - w tych latach Iga Świątek triumfowała w WTA 1000 w Dosze. Wtedy to również dominowała w kobiecym tenisie. Dziś jej forma nie jest tak imponująca, ale mimo wszystko eksperci wskazują ją w gronie faworytek do tytułu. Tym bardziej że z rywalizacji zrezygnowała Aryna Sabalenka.

Iga Świątek zmierzy się z Darią Kasatkiną. Ósmy bezpośredni mecz tenisistek

- Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj wróciłam, uwielbiam tutaj grać. Dziękuję za przybycie i wsparcie. Dzisiaj musiałam się dostosować - podkreślała Świątek we wtorkowe popołudnie. Wtedy to rozegrała pierwszy mecz w Katarze i bez większych problemów pokonała Janice Tjen. Oddała jej tylko trzy gemy i już po 69 minutach było po sprawie.

Teraz przed Polką mecz 1/8 finału. W nim zmierzy się z Darią Kasatkiną. Australijka ma za sobą już dwa spotkania. Najpierw w trzech setach rozprawiła się z Moyuką Uchijimą, a później w dwóch partiach pokonała Elise Mertens.

Kto jest faworytką nadchodzącego starcia? Zdecydowanie Świątek. Panie miały okazję mierzyć się ze sobą aż siedmiokrotnie. Tylko raz górą była Australijka. Miało to miejsce w 2021 roku w Eastbourne, w ich pierwszym bezpośrednim pojedynku w historii. Kolejne sześć meczów to zwycięstwa naszej rodaczki. Po raz ostatni spotkały się w listopadzie 2024 w WTA Finals. Wówczas Polka oddała rywalce tylko jeden gem.

WTA 1000 w Dosze. O której gra dziś Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Daria Kasatkina? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik

Mecz Igi Świątek z Darią Kasatkiną zaplanowano na środę 11 lutego. Będzie to drugie starcie na korcie centralnym od godziny 13:00, dlatego też można spodziewać się, że Polka i Australijka pojawiają się na placu gry około 14:30. Transmisję przeprowadzi Canal+Sport 2. Stream będzie dostępny na Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.