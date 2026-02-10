Ogłosili ws. Świątek tuż przed kolejnym turniejem. Oto jej partner

Iga Świątek zapowiedziała, że może w tym sezonie ograniczyć liczbę swoich startów w turniejach. Nie raz krytykowała WTA za przeładowywanie kalendarza i narzucanie zbyt dużej liczby obowiązkowych turniejów. Chce mieć więcej czasu na odpoczynek i nie przejmować się karami punktowymi od federacji. Ale pewnego turnieju nie mogła odpuścić.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik? Klaudia Zwolińska: To dla mnie szokujące!

Świątek zagra w towarzyskim turnieju

Wszystko wskazuje na to, że Iga Świątek zagra w marcu na kortach w kalifornijskim Indian Wells, jednym z najważniejszych turniejów w kalendarzy. Przed startem tegorocznej edycji imprezy weźmie udział w towarzyskim Pucharze Eisenhowera. To turniej rozgrywany w formacie Tie-Break Tennis, czyli będzie jeden set do dziesięciu punktów.

W tym roku ponownie będziemy świadkami rywalizacji par mieszanych. Świątek zagra razem z Casperem Ruudem. Polsko-norweski duet widzieliśmy w akcji podczas turnieju mikstów w ramach US Open.

Oprócz Świątek i Ruuda zobaczymy rosyjską parę (Mirra Andriejewa i Danił Miedwiediew), włoską (Jasmine Paolini i Matteo Barrettini), kanadyjską (Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime), dwie amerykańskie (Emma Navarro i Ben Shelton oraz Jessica Pegula i Tommy Paul), jedną amerykańsko-rosyjską (Amanda Anisimova i Andriej Rublow) oraz kazachsko-amerykańską, która broni tytułu (Jelena Rybakina i Taylor Fritz).

Jeśli chodzi o światową czołówkę tenisistek, to zabraknie Aryny Sabalenki i Coco Gauff. Wśród panów nieobecni będą m.in. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Novak Djoković.

Zobacz też: Tak zachowuje się Podolski w Górniku. "Każdy czuje"

Puchar Eisenhowera odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca o godzinie 4:00 czasu polskiego.