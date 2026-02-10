Niesamowity wyczyn Świątek w Dosze

Iga Świątek (2. WTA) w bardzo dobrym stylu awansowała do III rundy turnieju w Dosze. Polka, trzykrotna triumfatorka tego turnieju (w latach 2022-2024) pokonała 6:0, 6:3 w 68 minut Indonezyjkę Janice Tjen (46. WTA). "To był świetny występ naszej tenisistki, która w przeciwieństwie do największych rywalek pozostaje w drabince prestiżowej imprezy" - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl w relacji z meczu.

Iga Świątek goni Martinę Hingis

Zwycięstwo Świątek zostało zauważone przez OptaAce, prestiżowe konto w serwisie X, specjalizujące się w tenisie. Przytoczyło ono świetne statystyki Igi Świątek.

Okazało się, że od 1990 roku tylko legendarna szwajcarska tenisistka Martina Hingis ma więcej kolejnych zwycięstw (40.) w meczach otwarcia w turniejach rangi WTA 100. Świątek ma ich 32 i wyprzedza w tym zestawieniu tak uznane tenisistki jak: Monica Seles (32.), Lindsay Davenport (28.), Serena Williams oraz Maria Szarapowa (po 24.).

Polka z Tjen wygrała I seta 6:0. Był to dla niej już 36. tak wygrany set w karierze. Więcej wygranych setów 6:0 mają tylko cztery zawodniczki: Victoria Azarenka (37.), Conchita Martinez (40.), Amerykanka Serena Williams (50.) i Martina Hingis (52.). Wydaje się niemal pewne, że już w tym sezonie Świątek wyprzedzi w tym zestawieniu Azarenkę i Martinez.

Dla Świątek było to też już 17 zwycięstwo w turnieju głównym w Dosze. Tym samym wyrównała wynik Agnieszki Radwańskiej i jest na szóstym miejscu w rankingu tego turnieju pod względem największej liczby wygranych.

Świątek w III rundzie zmierzy się z urodzoną w Rosji, a od marca ubiegłego roku reprezentującą Australię Darią Kasatkiną (61. WTA). Sześć ostatnich spotkań między tymi zawodniczkami Polka wygrała 2:0 w setach.

Relacje na żywo z meczów Świątek w Dosze na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.