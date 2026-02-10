Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek w Dosze

Iga Świątek do rywalizacji w Dosze przystąpiła od drugiej rundy. Polka jest rozstawiona w Katarze z "jedynką" wobec nieobecności liderki rankingu WTA, Aryny Sabalenki. W ubiegłorocznej edycji imprezy nasza tenisistka dotarła do półfinału, gdzie "zderzyła" się z kapitalnie grającą Jeleną Ostapenko. W latach 2022-24 pochodząca z Raszyna zawodniczka triumfowała w stolicy Kataru pokonując kolejno Anett Kontaveit, Jessikę Pegulę oraz triumfatorkę tegorocznego Australian Open Jelenę Rybakinę.

Oto ranking WTA po meczu Świątek

We wtorkowym spotkaniu Świątek zmierzyła się z Indonezyjką Janice Tjen. W pierwszej partii 24-latka pokonała rywalkę bez straty seta, notując kolejnego "bajgla" w swojej karierze. W drugiej odsłonie jej rywalka zagrała odważniej, co przełożyło się na wyrównaną grę, pomimo przełamań w pierwszych dwóch gemach. Iga zdołała przełamać Indonezyjkę w ósmym gemie, a po chwili zakończyła spotkanie przy swoim podaniu - 6:0, 6:3.

Przed rozpoczęciem meczu Igi Światek niespodziewanie z turniejem pożegnała się Coco Gauff. Amerykanka, która podczas wielkoszlemowego Australian Open dotarła do ćwierćfinału, tym razem musiała uznać wyższość Włoszki Elisabetty Cocciaretto 4:6, 2:6. Prócz sklasyfikowanej na piątym miejscu w rankingu WTA Gauff, w stolicy Kataru więcej nie zagra także turniejowa "szóstka", Jasmine Paolini. Rodaczka Cocciaretto w takim samym stosunku nie podołała odradzającej się Greczynce, Marii Sakkari.

Tytułu w Dosze nie obroni ponadto Amanda Anisimova. Amerykanka skreczowała przy stanie 1:1 w setach oraz 1:4 w trzeciej partii dla Karoliny Pliskovej. Tym samym jej dorobek punktowy w ogólnym zestawieniu uszczuplił się o 990 punktów.

W trzeciej rundzie pewnie zameldowały się już takie zawodniczki jak Victoria Mboko, która zagra z pogromczynią Mirrą Andriejewą. Jelena Ostapenko, która jeszcze nigdy nie przegrała z Igą Świątek na tym etapie rozgrywek zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania pomiędzy Camillą Osorio a Kateriną Siniakovą. Jelena Rybakina rozegra swój mecz wieczorem we wtorek 10 lutego.

Jak prezentuje się ranking WTA po awansie Polki do trzeciej rundy? Świątek, która broni 390 punktów z ubiegłorocznej imprezy za awans do kolejnego etapu rozgrywek dopisała do swojego konta 215 "oczek", co względem edycji 2025 stanowi różnicę in minus 175 punktów. Jej strata do Aryny Sabalenki wynosi obecnie 3282 punktów.

