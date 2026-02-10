Tak Świątek skomentowała swój mecz w Dosze. Króciutko

Iga Świątek (2. WTA) udanie rozpoczęła turniej WTA 1000 w Dosze. W meczu 1/16 finału pokonała reprezentantkę Indonezji Janice Tjen (46. WTA) 6:0, 6:3. Dominacja Polki w pierwszym secie była wyraźna. W drugim pozwoliła rywalce zdobyć trzy gemy. Do wygrania meczu Świątek potrzebowała zaledwie X minut.

Świątek zabrała głos. Jest w grze o wygraną w turnieju w Dosze

Najlepsza polska tenisistka zabrała głos już po zakończonym spotkaniu. - Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj wróciłam, uwielbiam tutaj grać. Dziękuję za przybycie i wsparcie. Dzisiaj musiałam się dostosować - powiedziała.

Pochwaliła także swoją rywalkę. - Jej wybory były trochę podobne do Ash Barty, to były miłe flashbacki. Wiedziałem czego się spodziewać i po prostu czekałam na swoje uderzenia. Byłam gotowa.

Polki siedziały spłakane, oparte o ścianę. Klęska na igrzyskach

- Kocham to miejsce, na korcie i poza kortem zawsze tutaj mam świetny czas. Czuję, że to świetne miejsce do przyjazdu i skupieniu się na pracy. Po przyjeździe z Melbourne jest zdecydowanie spokojniej. Panuje bardziej rodzinna atmosfera. Kocham to - dodała.

- Wiem, że nie muszę zachęcać polskich fanów. Oni są tak naprawdę wszędzie i jestem za to bardzo wdzięczna. Nie tylko polscy fani, ale fani stąd i z innych krajów. Czuję, że z każdym rokiem mam więcej wsparcia. Dziękuję i do zobaczenia jutro - dodała.

Przypomnijmy, że Świątek ma niezłe wspomnienia z katarskiego turnieju. Przed rokiem dotarła w nim do półfinału, uznając wyższość Jeleny Ostapenko (3:6, 1:6). Trzy wcześniejsze turnieje (2022, 2023 i 2024) kończyły się wygranymi Polki, która w finałach pokonywała odpowiednio: Anett Kontaveit (6:2, 6:0), Jessicę Pegulę (6:3, 6:0) i Jelenę Rybakinę (7:6, 6:2)

W następnej rundzie Polka zagra z Darią Kasatkiną, która w poprzednim meczu pokonała Elise Mertens (6:4, 6:0).