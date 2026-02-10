Gauff nie wiedziała, co się dzieje! Największa sensacja w Dosze stała się faktem

Teraz na korcie zameldowała się Coco Gauff. Rozstawiona z "czwórką" Amerykanka zaczęła od starcia z Elisabettą Cocciaretto (57. WTA) w drugiej rundzie WTA Doha. Włoszka wcześniej pokonała Elsę Jacquemot (60. WTA) 2:0 (7:6, 6:2) i pewnie awansowała do kolejnej fazy tego turnieju.

Zaskakujący początek meczu Coco Gauff - Elisabetta Cocciaretto

To było piąte spotkanie w historii tych zawodniczek. Do tej pory trzy mecze padły łupem Coco Gauff. Po raz ostatni tenisistki trafiły na siebie w 1/8 finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa 2024. Cocciaretto nie miała wówczas szans i poległa 1:6, 2:6. Jedyne spotkanie, które wygrała Włoszka miało miejsce w 2018 roku w 1/32 finału juniorskiego Australian Open.

Od początku to spotkanie było bardzo wyrównane - Włoszka była w stanie dorównać tempa wyżej notowanej przeciwniczce. Mało tego, w piątym gemie nawet ją przełamała na 3:2. Amerykanka szybko doprowadziła do remisu na 3:3, ale to, co później się wydarzyło, to prawdziwa kwintesencja tenisa. "Akcja roku" - krzyknęła komentatorka Canal+ Sport po wygranej akcji przez Włoszkę na 4:3 w pierwszym secie. Rywalizacja była bardzo zacięta i by zdobyć punkt, obie tenisistki musiały biegać po całej szerokości kortu.

Całą tę akcję można obejrzeć tutaj:

Kolejny gem to kolejne próby doprowadzenia do wyrównania przez Coco Gauff. Było blisko, miała nawet jednego break pointa, ale Włoszka wytrzymała ten napór i po raz pierwszy potwierdziła przełamanie. Chwilę później Cocciaretto serwowała na zwycięstwo w tym secie - komentatorka Canal+ Sport zauważała, że taki stan rzeczy może mieć wpływ na to, co dzieje się w jej głowie. Najważniejszą kwestią było to, czy to wytrzyma.

Ostatecznie dość niespodziewanie pierwsza partia padła łupem Włoszki (6:4). Gauff obroniła trzy piłki setowe, miała jednego break pointa, ale nie dała rady odwrócić losów tej partii.

Coco Gauff została rozbita w drugim secie

W drugim secie Coco Gauff powinna ruszyć do odrabiania strat. Jednak ledwo pierwszy gem zdążył się rozpocząć, trafiła na ścianę, którą postawiła Elisabetta Cocciaretto. Już na starcie drugiej partii Włoszka przełamała rywalkę, tracąc tylko jeden punkt. W drugim gemie potwierdziła tego breaka.

Chwilę później było już 4:1 dla Włoszki, a sytuacja Amerykanki robiła się coraz bardziej beznadziejna. Gauff była kompletnie bezradna. Ostatecznie piąta rakieta świata poległa w drugiej partii 2:6, a w całym meczu 0:2 (4:6, 2:6). Cocciaretto w kolejnej rundzie zmierzy się z Ann Li, która pokonała Magdalenę Fręch.