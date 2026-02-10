Świątek już poznała potencjalną rywalkę w Dosze! 6:0 w drugim secie

Iga Świątek niedługo wyjdzie na kort w turnieju WTA Doha. Polka rozpoczyna rywalizację od drugiej rundy, w której zmierzy się z Janice Tjen. To będzie ich pierwsze spotkanie w historii. Zanim jednak rozpoczęło się to spotkanie, poznaliśmy kolejną rywalkę zwyciężczyni tego polsko-indonezyjskiego spotkania.

Mocny początek w wykonaniu potencjalnych rywalek Igi Świątek

Po godz. 11:00 na korcie zameldowały się Daria Kasatkina i Elise Mertens. Ta pierwsza w pierwszej rundzie wyeliminowała Moyukę Uchijimę 4:6, 6:3, 6:0. Belgijka z kolei rozbiła Rosjankę Anastasiję Pawluczenkową 6:2, 6:1.

Pierwsze, co rzuciło się w oczy od początku tego spotkania to fakt, iż trybuny były niemal całkowicie puste. Po zdobytym punkcie przez jedną, czy to drugą zawodniczkę słychać było pojedyncze oklaski Z jednej strony nikt nie rozpraszał zawodniczek, ale to też jest częścią tego sportu. W tej spokojnej - i jak można było odczuć - ponurej atmosferze rozgrywała się zacięta rywalizacja potencjalnej rywalki Igi Świątek.

Od samego początku rywalki grały bardzo niepewnie przy własnym podaniu. Już w pierwszym gemie pierwszego seta Kasatkina przełamała Mertens - potrzebowała do tego dwóch break pointów. Chwilę później Australijka nie była w stanie potwierdzić swojego przełamania. Wyżej notowana zawodniczka nie odpuszczała, co jej się opłaciło - doprowadziła do remisu.

W kolejnej odsłonie tego seta Kasatkina miała kolejną szansę na przełamanie, ale tym razem się wybroniła. Od wyniku 2:2 znów byliśmy świadkami festiwalu przełamań. Z niego obronną ręką wyszła Australijka, która odskoczyła na 5:3. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 6:4.

Problemy jednej z tenisistek i brutalny finisz

W drugiej partii coś niepokojącego zaczęło się dziać z Elise Mertens. Przy wyniku 0:3 w drugim secie poprosiła o przerwę medyczną. Trwało to jakąś chwilę, ale była w stanie wrócić do gry. Ostatecznie Daria Kasatkina - brutalnie, jeszcze bardziej podkręciła tempo i wygrała 6:0 drugą partię, a cały mecz 2:0 (6:4, 6:0).

To ona zmierzy się z triumfatorką pojedynku Iga Świątek - Janice Tjen. Początek tego meczu nie przed godz. 14:30. Transmisję tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie będzie dostępne także online, w serwisach streamingowych, np. Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). My zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.