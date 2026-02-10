WTA Doha. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek dopiero wraca na kort po Australian Open. Druga rakieta świata poległa w ćwierćfinale pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie z Jeleną Rybakiną, późniejszą triumfatorką całych zmagań. Polkę zobaczymy w rywalizacji w turnieju WTA 1000 Doha, gdzie triumfowała trzy razy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

WTA Doha: Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Janice Tjen?

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w drugiej rundzie turnieju WTA Doha 1000. Jej rywalką będzie Janice Tjen, która pokonała Beatriz Haddad Maię 6:0, 6:1. Brazylijka trafiła do głównej drabinki jako lucky loserka po wycofaniu się Sorany Cirstei, która wcześniej wygrała zmagania w Kluż-Napoca.

Janice Tjen jest 46. rakietą świata i po raz pierwszy zmierzy się z Igą Świątek. To spotkanie odbędzie się dziś, tj. we wtorek 10 lutego. Mecz zaplanowany jest jako drugi na korcie centralnym, na którym spotkania będą rozgrywane od godz. 13:30. To znaczy, że tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 14:30. Wszystko zależeć będzie od meczu Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff.

Zobacz też: Nokaut w meczu Świątek. Fibak nie wytrzymał. "Powinna przeprosić"

Transmisję z meczu Iga Świątek - Janice Tjen będzie można obejrzeć na żywo na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie będzie dostępne także online, w serwisach streamingowych, np. Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). My zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zwyciężczyni tego meczu zmierzy się z triumfatorką starcia Daria Kasatkina (61. WTA) - Elise Mertens (22. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane wcześniej - nie przed godz. 11:00.