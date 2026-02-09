Niebywały mecz Linette z Andriejewą. Miała pięć piłek setowych!

Magda Linette rozpoczęła nowy sezon całkiem nieźle, bo dotarła do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Tam jednak przegrała 1:6, 1:6 z Karoliną Muchovą, ale mimo to mogła liczyć na awans w rankingu WTA. Tuż po Australian Open Linette wzięła udział w pierwszym "tysięczniku", który odbywał się w Dosze, do którego weszła jako "szczęśliwa przegrana". Polka zaczęła turniej od wygranej 6:4, 3:6, 6:3 nad Brytyjką Sonay Kartal. W następnej rundzie zadanie Linette było trudniejsze, bo jej rywalką była Rosjanka Mirra Andriejewa, z którą Magda ma bilans 1-2.

Linette miała pięć piłek setowych przed tie-breakiem. Polka wściekła w tie-breaku

Początek meczu nie ułożył się po myśli Linette, bo popełniła niewymuszone błędy z bekhendu i straciła podanie w trzecim gemie. Gem wcześniej Linette mogła przełamać Rosjankę, ale tego nie zrobiła. Bardzo istotny dla losów pierwszego seta był piąty gem, w którym Linette serwowała. Andriejewa nie wykorzystała dwóch break pointów na 4:1, a w jej grze było widać sporo nerwowości. Rosjanka miała jeszcze dwie okazje na uzyskanie podwójnego przełamania, ale Linette się obroniła.

W siódmym gemie Linette przegrywała 0:30, ale zdołała utrzymać swój serwis. Gdy wydawało się, że pierwszy set zmierza do zwycięstwa Rosjanki, to wtedy pojawiły się szanse na odrobienie przełamania. Dwa break pointy Andriejewa zdołała obronić, ale za trzecim razem Linette była skuteczna i na tablicy wyników był remis 5:5.

Po 63 minutach Linette miała trzy piłki setowe przy stanie 6:5, 40:0. Andriejewa doprowadziła do równowagi, obroniła dwa kolejne setbole i doprowadziła do tie-breaka. Na początku tie-breaka Linette dwukrotnie rzuciła ze złości rakietą o ziemię. Gdy było już 5:0 dla Andriejewej, Magda uderzała się rakietą o nogę. Andriejewa wygrała tie-breaka 7:0, kończąc seta skrótem.

Jednostronny set. 6:1 w drugim secie dla Andriejewej

W drugim secie Andriejewa od razu odjechała Magdzie. Linette straciła serwis już w pierwszym gemie przy swoim podaniu. Rosjanka wygrywała już 3:0 z przewagą przełamania, a Linette nie wykorzystała break pointa w trzecim gemie. Ostatecznie Linette nie nawiązała walki w drugim secie. Andriejewa wygrała mecz 7:6 (0), 6:1 i awansowała do 1/8 finału turnieju w Dosze. Całe spotkanie trwało 105 minut.

Andriejewa zagra o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze z lepszą z pary Wiera Zwonariowa (580. WTA) - Victoria Mboko (Kanada, 13. WTA).