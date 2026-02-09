6:0, 6:1. Wystarczyły 54 minuty, aby Świątek poznała rywalkę w Dosze

Iga Świątek w tym sezonie wraz z koleżankami i kolegami z reprezentacji Polski wygrała United Cup, a później już na własne konto dotarła do ćwierćfinału Australian Open. W nim uległa późniejszej mistrzyni, Jelenie Rybakinie. Teraz przed nią jeden z jej ulubionych turniejów. Tak przynajmniej można sądzić po wynikach, bo w Dosze triumfowała w latach 2022-2024. Przed rokiem w półfinale ograła ją Jelena Ostapenko.

Świątek zagra z Tjen w Dausze

Iga Świątek musiała poczekać na pierwszą rywalkę. Pod nieobecność Aryny Sabalenki w katarskiej stolicy rozstawiona jest z numerem "1" i na inaugurację miała tzw. wolny los. Początkowo wydawało się, że przeciwniczką podopiecznej Wima Fissette'a będzie Janice Tjen albo Sorana Cirstea. Rumunka w sobote wygrała turniej w swojej ojczyźnie - w Kluż-Napoce - i wycofała się z rywalizacji w pierwszym tegorocznym "tysięczniku". W jej miejsce wskoczyła Beatriz Haddad Maia.

29-letnia Brazylijka w przeszłości zajmowała 10. miejsce w rankingu WTA, ale kontuzje i słabsze rezultaty wypchnęły ją na 67. miejsce. W starciu z Indonezyjką (46. WTA) nie była skazywana na pożarcie, a jednak nie sprostała zadaniu. Mecz nie miał żadnej historii, bo 23-latka z Azji w 54 minuty zdemolowała Haddad Maię 6:0, 6:1.

Świątek i Tjen spotkają się po raz pierwszy. Lepsza z nich w trzecim etapie spotka się z Darią Kasatkiną albo z rozstawioną z "16" Elise Mertens.

Kiedy mecz Świątek - Tjen?

Mecz Iga Świątek - Janice Tjen w drugiej rundzie turnieju WTA w Dausze odbędzie się we wtorek ok. godz. 15 czasu polskiego. Wcześniej, od godz. 13, zagrają Coco Gauff oraz Elisabetta Cocciaretto. W imprezie uczestniczy też Magdalena Fręch, która zmierzy się z Ann Li.