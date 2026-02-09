Świątek poznała godzinę pierwszego meczu w Dosze. O której zagra? [TRANSMISJA]

To będzie pierwszy występ Igi Świątek po zmaganiach w Australian Open. 24-latka odpadła wówczas po ćwierćfinałowym boju z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Z kolei Magdalena Fręch już miała okazję wystąpić przed katarską publicznością. W pierwszej rundzie pokonała wyżej rozstawioną Ludmiłę Samsonową.

Iga Świątek powalczy o swoje czwarte trofeum w Katarze

Do tej pory wiceliderka rankingu WTA już trzy razy triumfowała w turnieju w Dosze. W dodatku były to zwycięstwa z rzędu w latach 2022-24. W pierwszej z tych edycji Świątek w finale pokonała Estonkę Anett Kontaveit, w kolejnej była lepsza od Amerykanki Jessiki Peguli, a przed rokiem okazała się lepsza w kluczowym meczu od wspomnianej wyżej Jeleny Rybakiny.

Magdalena Fręch dostała się do głównej drabinki tegorocznego turnieju w Doha dzięki tzw. szczęśliwemu losowi. W pierwszej rundzie po morderczym, niemal trzygodzinnym pojedynku 28-latka pokonała turniejową "13" Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Czy i tym razem Fręch czeka tenisowy dreszczowiec?

WTA 1000 w Dosze. O której godzinie mecze Magdaleny Fręch i Igi Świątek. Gdzie je oglądać? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Spotkanie 28-latki z Amerykanką Ann Lin ma rozpocząć się we wtorek 10 lutego o godzinie 11:30 polskiego czasu. Transmisję z meczu przeprowadzi Canal+ Sport oraz będzie ona dostępna na platformie Canal+ Online.

Z kolei pojedynek Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA Doha 1000 odbędzie się również 10 lutego i jest zaplanowany jako drugi mecz na korcie Centre Court po spotkaniu Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff, który rozpocznie się o 13 polskiego czasu. Można zatem założyć, że Iga Świątek wejdzie do gry około godziny 15. Transmisję z meczu także przeprowadzi Canal+ Sport. My zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.