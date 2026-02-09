Powrót na stronę główną

Hurkacz jeszcze nie wyszedł na kort, a tu fatalne wieści. Niestety

Hubert Hurkacz po słabym występie w Australian Open i w turnieju w Montpellier zanotował duży spadek w rankingu ATP. Nie jest już najlepszym Polakiem w tym zestawieniu.
Fot. JEREMY PIPER / REUTERS

5 sierpnia 2024 - to właśnie wtedy Hubert Hurkacz osiągnął najwyższe miejsce w rankingu ATP. Polak był wtedy sklasyfikowany na szóstej pozycji. Już na koniec tamtego roku był na 16. We wrześniu ubiegłego roku Hurkacz po przerwie spowodowanej kontuzją spadł na 78. miejsce. Na początku tego roku był nawet dopiero 83. 

Duży spadek Huberta Hurkacza w rankingu ATP

Na początku tego roku Polak po udanym występie w United Cup awansował na 52. pozycję. W najnowszym rankingu ATP Hurkacz zanotował jednak znów duży spadek. Po odpadnięciu już w I rundzie turnieju w Montpellier (porażka ze 127. w rankingu Amerykaninem Martinem Dammem), półfinalista Wimbledonu z 2021 roku zajmuje dopiero 69. miejsce.

W efekcie Hurkacz stracił rolę najlepszego Polaka w rankingu ATP. Teraz jest nim Kamil Majchrzak, który jest 54. 

W najlepszej "10" rankingu nie doszło do większych zmian. Liderem jest Hiszpan Carlos Alcaraz, który wyprzedza Włocha Jannika Sinnera oraz Serba Novaka Djokovicia. 

Najlepsza "10" rankingu ATP: 

  1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 13150 punktów
  2. Jannik Sinner (Włochy) - 10300
  3. Novak Djoković (Serbia) - 5280
  4. Alexander Zverev (Niemcy) - 4605
  5. Lorenzo Musetti (Włochy) - 4405
  6. Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 3950
  7. Taylor Fritz (USA) - 3925
  8. Alex De Minaur (Australia) - 3835
  9. Ben Shelton (USA) - 3560
  10. Alexander Bublik (Kazachstan) - 3235
  • ... 54. Kamil Majchrzak - 920
  • ... 69. Hubert Hurkacz - 775
  • ... 257. Daniel Michalski - 206
  • ... 417. Maks Kaśnikowski - 113

Hubert Hurkacz wróci do gry we wtorek 10 lutego przy okazji turnieju ATP w Rotterdamie.

