Hurkacz jeszcze nie wyszedł na kort, a tu fatalne wieści. Niestety

5 sierpnia 2024 - to właśnie wtedy Hubert Hurkacz osiągnął najwyższe miejsce w rankingu ATP. Polak był wtedy sklasyfikowany na szóstej pozycji. Już na koniec tamtego roku był na 16. We wrześniu ubiegłego roku Hurkacz po przerwie spowodowanej kontuzją spadł na 78. miejsce. Na początku tego roku był nawet dopiero 83.

Duży spadek Huberta Hurkacza w rankingu ATP

Na początku tego roku Polak po udanym występie w United Cup awansował na 52. pozycję. W najnowszym rankingu ATP Hurkacz zanotował jednak znów duży spadek. Po odpadnięciu już w I rundzie turnieju w Montpellier (porażka ze 127. w rankingu Amerykaninem Martinem Dammem), półfinalista Wimbledonu z 2021 roku zajmuje dopiero 69. miejsce.

W efekcie Hurkacz stracił rolę najlepszego Polaka w rankingu ATP. Teraz jest nim Kamil Majchrzak, który jest 54.

W najlepszej "10" rankingu nie doszło do większych zmian. Liderem jest Hiszpan Carlos Alcaraz, który wyprzedza Włocha Jannika Sinnera oraz Serba Novaka Djokovicia.

Najlepsza "10" rankingu ATP:

Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 13150 punktów Jannik Sinner (Włochy) - 10300 Novak Djoković (Serbia) - 5280 Alexander Zverev (Niemcy) - 4605 Lorenzo Musetti (Włochy) - 4405 Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 3950 Taylor Fritz (USA) - 3925 Alex De Minaur (Australia) - 3835 Ben Shelton (USA) - 3560 Alexander Bublik (Kazachstan) - 3235

... 54. Kamil Majchrzak - 920

... 69. Hubert Hurkacz - 775

... 257. Daniel Michalski - 206

... 417. Maks Kaśnikowski - 113

Hubert Hurkacz wróci do gry we wtorek 10 lutego przy okazji turnieju ATP w Rotterdamie.