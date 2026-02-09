Hurkacz jeszcze nie wyszedł na kort, a tu fatalne wieści. Niestety

5 sierpnia 2024 - to właśnie wtedy Hubert Hurkacz osiągnął najwyższe miejsce w rankingu ATP. Polak był wtedy sklasyfikowany na szóstej pozycji. Już na koniec tamtego roku był na 16. We wrześniu ubiegłego roku Hurkacz po przerwie spowodowanej kontuzją spadł na 78. miejsce. Na początku tego roku był nawet dopiero 83.
Na początku tego roku Polak po udanym występie w United Cup awansował na 52. pozycję. W najnowszym rankingu ATP Hurkacz zanotował jednak znów duży spadek. Po odpadnięciu już w I rundzie turnieju w Montpellier (porażka ze 127. w rankingu Amerykaninem Martinem Dammem), półfinalista Wimbledonu z 2021 roku zajmuje dopiero 69. miejsce.
W efekcie Hurkacz stracił rolę najlepszego Polaka w rankingu ATP. Teraz jest nim Kamil Majchrzak, który jest 54.
W najlepszej "10" rankingu nie doszło do większych zmian. Liderem jest Hiszpan Carlos Alcaraz, który wyprzedza Włocha Jannika Sinnera oraz Serba Novaka Djokovicia.
Hubert Hurkacz wróci do gry we wtorek 10 lutego przy okazji turnieju ATP w Rotterdamie.