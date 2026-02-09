Oto najnowszy ranking WTA. Świątek ucieka wielkiej rywalce

Iga Świątek od czasu Australian Open (ćwierćfinałowa porażka z Jeleną Rybakiną, późniejszą zdobywczynią tytułu), nie wróciła na kort. Podobnie jak większość jej najgroźniejszych rywalek, co nie oznacza, że w rankingu WTA jest zupełny zastój.

Iga Świątek powiększyła przewagę nad Jeleną Rybakiną. Oto ranking WTA

W minionym tygodniu odbyły się m.in. zawody rangi WTA 500 w Abu Zabi (wygrała kwalifikantka Sara Bejlek). Tam w 2025 r. do półfinału dotarła Rybakina, która tym razem nie startowała przez dłuższy występ w Melbourne. Co skutkowało stratą 195 punktów rankingowych. W to miejsce Kazaszce wpisano 108 pkt, czyli kolejny najwyższy wynik, zatem jest ona do tyłu o 87 pkt.

Z tego może być zadowolona Świątek, która nieznacznie zwiększyła dystans nad reprezentantką Kazachstanu. Ogólnie różnica jest nieduża, obecnie wynosi 455 pkt. Za to wyraźnie z przodu jest Aryna Sabalenka, mająca ponad 3 tys. pkt przewagi nad Polką. Z czołowej dziesiątki wypadła Belinda Bencic, a wskoczyła tam Jekatierina Aleksandrowa, finalistka z Abu Zabi.

Ranking WTA z 9 lutego

1. Aryna Sabalenka - 10990 pkt

2. Iga Świątek - 7978 pkt

3. Jelena Rybakina - 7523 pkt

4. Amanda Anisimova - 6680 pkt

5. Coco Gauff - 6423 pkt

6. Jessica Pegula - 6103 pkt

7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt

9. Elina Switolina (+1) - 3205 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa (+1) - 3200 pkt

...

47. Magda Linette (-8) - 1179 pkt

59. Magdalena Fręch (+1) - 1033 pkt

129. Linda Klimovicova (+2) - 569 pkt

134. Maja Chwalińska (+12) - 553 pkt

136. Katarzyna Kawa - 537 pkt

Iga Świątek wróci do gry w tym tygodniu w Dosze, gdzie jest rozstawiona z numerem pierwszym (numerem dwa jest Jelena Rybakina). Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, tam zagra z lepszą z pary Janice Tjen - Beatriz Haddad Maia.