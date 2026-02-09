Oto najnowszy ranking WTA. Świątek ucieka wielkiej rywalce

Iga Świątek od czasu Australian Open (ćwierćfinałowa porażka z Jeleną Rybakiną, późniejszą zdobywczynią tytułu), nie wróciła na kort. Podobnie jak większość jej najgroźniejszych rywalek, co nie oznacza, że w rankingu WTA jest zupełny zastój.
W minionym tygodniu odbyły się m.in. zawody rangi WTA 500 w Abu Zabi (wygrała kwalifikantka Sara Bejlek). Tam w 2025 r. do półfinału dotarła Rybakina, która tym razem nie startowała przez dłuższy występ w Melbourne. Co skutkowało stratą 195 punktów rankingowych. W to miejsce Kazaszce wpisano 108 pkt, czyli kolejny najwyższy wynik, zatem jest ona do tyłu o 87 pkt.
Z tego może być zadowolona Świątek, która nieznacznie zwiększyła dystans nad reprezentantką Kazachstanu. Ogólnie różnica jest nieduża, obecnie wynosi 455 pkt. Za to wyraźnie z przodu jest Aryna Sabalenka, mająca ponad 3 tys. pkt przewagi nad Polką. Z czołowej dziesiątki wypadła Belinda Bencic, a wskoczyła tam Jekatierina Aleksandrowa, finalistka z Abu Zabi.
Iga Świątek wróci do gry w tym tygodniu w Dosze, gdzie jest rozstawiona z numerem pierwszym (numerem dwa jest Jelena Rybakina). Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, tam zagra z lepszą z pary Janice Tjen - Beatriz Haddad Maia.