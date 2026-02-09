Wrze w sieci po wpisie o Świątek i Abramowicz. Ponad 700 tysięcy wyświetleń

Choć mamy dopiero luty, to Iga Świątek już ma spory sukces na koncie. Razem z reprezentacją Polski triumfowała w United Cup. W Australian Open nie było już tak dobrze. Zameldowała się w ćwierćfinale i tam uległa Jelenie Rybakinie. Teraz przed nią WTA 1000 w Dosze, turniej, który wygrywała w latach 2022-2024. Jednak tuż przed nim o 24-latce zrobiło się bardzo głośno. Powrócił od dawna wałkowany temat.

Jeden wpis wywołał wielkie poruszenie. Poszło o Świątek i Abramowicz

Relacja Igi Świątek z Darią Abramowicz jest bardzo silna, na co uwagę zwracano już w przeszłości. Kibice i eksperci zauważyli, że więź, która łączy panie, już dawno wykroczyła poza stosunki, jakie na co dzień powinny wiązać psycholożkę z pacjentem. Abramowicz jeździ bowiem nie tylko na turnieje, ale i towarzyszy tenisistce podczas czasu wolnego. Co więcej, rzekomo psycholożka ma mocno ingerować w pracę sztabu. Jolanta Rusin-Krzepota, była trenerka Świątek od przygotowania fizycznego, ujawniła nawet na łamach naszego portalu, że przed laty odeszła z teamu Polki, a jednym z powodów było podważanie przez Abramowicz jej pozycji w zespole.

Teraz temat relacji Świątek z psycholożką znów przybrał na sile. A to przez opublikowane w sieci zdjęcie. Profil "varziski" na X zamieścił fotografię tenisistki i Abramowicz z jednej z ceremonii. Widać na nim panie w dość eleganckich strojach, siedzące przy jednym ze stolików. "Dlaczego ta psycholożka zawsze jest z Igą, gdziekolwiek by nie poszła? Dlaczego to jest dozwolone? Dlaczego nigdy nie widzę Igi poza kortem z nikim innym niż jej piep****a psycholożka?" - pytał dosadnie użytkownik platformy.

Internauci podzieleni ws. Świątek i Abramowicz

Post poniósł się po świecie i wywołał spore poruszenie. Dodano go kilkanaście godzin temu, a już zgromadził ponad 750 tysięcy wyświetleń. Co więcej, pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Moim zdaniem Daria jako psycholog przekroczyła swoje kompetencje zawodowe i manipuluje Igą, kontroluje drużynę i dlatego nie ma postępów", "To wygląda na osaczenie mentalne", "Tak, powinna mieć kilku przyjaciół i od czasu do czasu pozwolić sobie na chwilę luzu bez niej" - pisali. Większość komentarzy insynuowała, że panie łączy relacja romantyczna.

Wiele osób wzięło też Świątek i Abramowicz w obronę, twierdząc, że to nie sprawa internautów, a zawodniczka jest dorosła, podejmuje świadome decyzje i sama dobrze wie, ile czasu powinna spędzać z danymi osobami. "To nie twoja sprawa", "To nie powinno Cię w ogóle obchodzić. Jeśli Iga chce, by Daria była w jej otoczeniu, to jest", "Jest tam wtedy, gdy Iga o to poprosi. Obejrzyj kilka wywiadów, to się dowiesz", "Bo może. Żyj swoim życiem" - pisali.

Już wkrótce Świątek pojawi się ponownie na korcie. Rywalizację w Dosze rozpocznie od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Janice Tjen lub Beatriz Haddad Maią. Z Indonezyjką okazji do gry jeszcze nie miała, a z Brazylijką aż czterokrotnie. Trzy razy to nasza rodaczka była górą.