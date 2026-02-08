Tak Ostapenko potraktowała Świątek

Za Igą Świątek średnio udane Australian Open, Polka zakończyła pierwszy turniej wielkoszlemowy w tym sezonie na etapie ćwierćfinału, jej pogromczynią okazała się późniejsza triumfatorka Elena Rybakina. Teraz czas na kolejne wyzwanie, czyli turniej WTA 1000 w Dosze.

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Świątek rozpoczyna turniej w Dosze. Zagra z numerem 1

Iga Świątek jest turniejową jedynką podczas WTA 1000 w Dosze, pierwszy numer wynika z nieobecności Aryny Sabalenki, która niespodziewanie wycofała się z udziału w imprezie. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, jej przeciwniczką będzie lepsza z pary Janice Tjen - Beatriz Haddad Maia.

Oto jak uznana rywalka potraktowała Świątek. "Kolejne spotkanie z Penko"

Iga Świątek doświadcza interesujących spotkań jeszcze przed wyjściem na kort. W turnieju w Dosze rywalizuje również Jelena Ostapenko. Tenisistka z Łotwy zetknęła się z wiceliderką rankingu WTA podczas spotkania z fanami. Ostapenko szybko przemknęła obok Polki i w zabawny sposób zareagowała, kiedy zauważyła, że znalazła się w obiektywie jednego z kibiców.

- Kolejne spotkanie z Penko - napisał na portalu X profil "1GA Daily".

- Uwielbiam minę Penko - skomentował na portalu X jeden z internautów.

Ostapenko to jedna z najgorszych rywalek dla Świątek

Jelena Ostapenko to prawdziwa zmora Igi Świątek, panie rywalizowały sześciokrotnie. Polka nigdy nie pokonała Łotyszki, być może taka szansa pojawi się podczas turnieju w Dosze.

Spotkanie drugiej rundy z udziałem Igi Świątek odbędzie się we wtorek 10 lutego. Ostapenko w poniedziałek czeka mecz pierwszej rundy, w którym zmierzy się z kwalifikantom Zacharową.