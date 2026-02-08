Świątek pokonała Lewandowskiego. Nawet się nie kryła. "To trochę zabawne"

Rywalizacja Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego o prym w polskim sporcie trwa od dłuższego czasu, zarówno tenisistka jak również piłkarz podchodzą do niej z dużym dystansem chętnie odnosząc się do memów internetowych ze swoim udziałem. Ostatnio wiceliderka rankingu WTA zareagowała w wymowny sposób na pytanie o "najwybitniejszego sportowca XXI wieku dowolnej płci" w programie "Familiada".

Świątek skomentowała sukces w "Familiadzie". "Byłam zaskoczona, że jestem pierwsza"

Iga Świątek okazała się najlepsza według widzów programu "Familiada". Polska tenisistka wyprzedziła trzeciego Adama Małysza, i drugiego Roberta Lewandowskiego. Wiceliderka rankingu WTA zamieściła fragment programu na swoim Instagramie, dodając emotkę okularów przeciwsłonecznych, co jest symbolem "bycia cool". Polka została zapytana o sukces w teleturnieju podczas konferencji prasowej na turnieju WTA 1000 w Dosze. Oto co powiedziała.

"Byłam zaskoczona, że jestem pierwsza, a Robert drugi, więc to było trochę zabawne, bo dla mnie on wciąż jest legendą. To zabawne widowisko, więc wszyscy możemy się z tego śmiać." - powiedziała Świątek podczas konferencji prasowej, cytowana przez www.tennis.com.

Turniej w Dosze to jedno z ulubionych miejsc Świątek w kalendarzu WTA

Iga Świątek to trzykrotna triumfatorka turnieju WTA 1000 w Dosze. W tym roku grę rozpocznie od drugiej rundy, z imprezy wycofała się Aryna Sabalenka, w związku z czym najlepsza polska tenisistka będzie rozstawiona z numerem jeden. Wiemy nad czym pracowała Raszynianka przed turniejem.

"Pracowałam nad serwisem, forhendem i pracą nóg. Tutaj nie można się doczekać, aż piłka sama do ciebie dotrze." - powiedziała Świątek, cytowana przez www.tennis.com.

Iga Świątek pierwszy mecz podczas turnieje w Dosze rozegra we wtorek 10 lutego. Pod nieobecność Sabalenki najgroźniejszą rywalką Polki będzie mistrzyni Australian Open Elena Rybakina.