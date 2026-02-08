Powrót na stronę główną

Świątek pokonała Lewandowskiego. Nawet się nie kryła. "To trochę zabawne"

Za Igą Świątek kolejny sukces, ale tym razem nie na korcie. Wiceliderka rankingu WTA została wybrana "najwybitniejszym sportowcem XXI wieku dowolnej płci" według widzów programu "Familiada". O pierwsze miejsce tenisistka rywalizowała z Robertem Lewandowskim, oto jak skomentowała niecodzienny triumf. W pięknych słowach oceniła również kapitana reprezentacji Polski.
Iga Świątek
screen z profilu Familiady na FB, Fot. REUTERS/Tingshu Wang

Rywalizacja Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego o prym w polskim sporcie trwa od dłuższego czasu, zarówno tenisistka jak również piłkarz podchodzą do niej z dużym dystansem chętnie odnosząc się do memów internetowych ze swoim udziałem. Ostatnio wiceliderka rankingu WTA zareagowała w wymowny sposób na pytanie o "najwybitniejszego sportowca XXI wieku dowolnej płci" w programie "Familiada". 

Świątek skomentowała sukces w "Familiadzie". "Byłam zaskoczona, że jestem pierwsza"

Iga Świątek okazała się najlepsza według widzów programu "Familiada". Polska tenisistka wyprzedziła trzeciego Adama Małysza, i drugiego Roberta Lewandowskiego. Wiceliderka rankingu WTA zamieściła fragment programu na swoim Instagramie, dodając emotkę okularów przeciwsłonecznych, co jest symbolem "bycia cool". Polka została zapytana o sukces w teleturnieju podczas konferencji prasowej na turnieju WTA 1000 w Dosze. Oto co powiedziała. 

"Byłam zaskoczona, że jestem pierwsza, a Robert drugi, więc to było trochę zabawne, bo dla mnie on wciąż jest legendą. To zabawne widowisko, więc wszyscy możemy się z tego śmiać." - powiedziała Świątek podczas konferencji prasowej, cytowana przez www.tennis.com. 

Turniej w Dosze to jedno z ulubionych miejsc Świątek w kalendarzu WTA 

Iga Świątek to trzykrotna triumfatorka turnieju WTA 1000 w Dosze. W tym roku grę rozpocznie od drugiej rundy, z imprezy wycofała się Aryna Sabalenka, w związku z czym najlepsza polska tenisistka będzie rozstawiona z numerem jeden. Wiemy nad czym pracowała Raszynianka przed turniejem. 

"Pracowałam nad serwisem, forhendem i pracą nóg. Tutaj nie można się doczekać, aż piłka sama do ciebie dotrze." - powiedziała Świątek, cytowana przez www.tennis.com. 

Iga Świątek pierwszy mecz podczas turnieje w Dosze rozegra we wtorek 10 lutego. Pod nieobecność Sabalenki najgroźniejszą rywalką Polki będzie mistrzyni Australian Open Elena Rybakina. 

