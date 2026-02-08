Pilne wieści dla Świątek tuż przed turniejem. Mistrzyni ogłosiła decyzję

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 Doha, który trzykrotnie wygrywała. Niedawno odbyło się losowanie drabinki i wydawało się, że Polka poznała potencjalne rywalki. Jednak tuż przed startem rywalizacji wszystko się zmieniło.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Iga Świątek już wie. Rywalka zdecydowała. Dopiero co zdobyła tytuł

Druga rakieta świata rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, gdzie miała mierzyć się z triufatorką poniedziałkowego spotkania Janice Tjen (Indonezja, 47. WTA) z Soraną Cirsteą (Rumunia, 36. WTA). Z Rumunką ma bilans 6-0, a z Indonezyjką nie grała jeszcze ani razu w karierze.

Jednak pojawiły się informacje, iż jedna z tenisistek wycofała się z rywalizacji. Mowa o Soranie Cirstei, która przed tym turniejem wzięła udział w rywalizacji w Kluż-Napoca. Dotarła w nim do finału, gdzie pokonała Emmę Raducanu 6:0, 6:2 i została mistrzynią.

Jej miejsce w drabince zajęła Beatriz Haddad Maia, która tym samym stała się tzw. lucky loserką, gdyż w minioną sobotę poległa w finale eliminacji z Anastasiją Zacharową 4:6, 4:6.

Zobacz też: Słynny trener Sereny Williams nie gryzł się w język. O tym będzie głośno

Iga Świątek czterokrotnie grała z Beatriz Haddad Maią. Brazylijka wygrała tylko raz - W 2022 roku w Toronto 2:1. Pozostałe starcia na French Open, United Cup i Madrid Open padły łupem Polki.

Tegoroczny turniej WTA 1000 w Dosze nie będzie przeprowadzony z najmocniejszym zestawieniem tenisistek, bo z zawodów wycofała się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Iva Jović, Madison Keys, Marta Kostiuk czy Naomi Osaka.

Turniej WTA 1000 w Dosze odbędzie się w dniach 8-14 lutego. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.