Pilne wieści dla Świątek tuż przed turniejem. Mistrzyni ogłosiła decyzję

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 Doha, który trzykrotnie wygrywała. Niedawno odbyło się losowanie drabinki i wydawało się, że Polka poznała potencjalne rywalki. Jednak tuż przed startem rywalizacji wszystko się zmieniło.
Druga rakieta świata rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, gdzie miała mierzyć się z triufatorką poniedziałkowego spotkania Janice Tjen (Indonezja, 47. WTA) z Soraną Cirsteą (Rumunia, 36. WTA). Z Rumunką ma bilans 6-0, a z Indonezyjką nie grała jeszcze ani razu w karierze.
Jednak pojawiły się informacje, iż jedna z tenisistek wycofała się z rywalizacji. Mowa o Soranie Cirstei, która przed tym turniejem wzięła udział w rywalizacji w Kluż-Napoca. Dotarła w nim do finału, gdzie pokonała Emmę Raducanu 6:0, 6:2 i została mistrzynią.
Jej miejsce w drabince zajęła Beatriz Haddad Maia, która tym samym stała się tzw. lucky loserką, gdyż w minioną sobotę poległa w finale eliminacji z Anastasiją Zacharową 4:6, 4:6.
Zobacz też: Słynny trener Sereny Williams nie gryzł się w język. O tym będzie głośno
Iga Świątek czterokrotnie grała z Beatriz Haddad Maią. Brazylijka wygrała tylko raz - W 2022 roku w Toronto 2:1. Pozostałe starcia na French Open, United Cup i Madrid Open padły łupem Polki.
Tegoroczny turniej WTA 1000 w Dosze nie będzie przeprowadzony z najmocniejszym zestawieniem tenisistek, bo z zawodów wycofała się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Iva Jović, Madison Keys, Marta Kostiuk czy Naomi Osaka.
Turniej WTA 1000 w Dosze odbędzie się w dniach 8-14 lutego. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.