Stało się! Mecz polskiej gwiazdy rozstrzygnął rywalizację w Pucharze Davisa

Reprezentacja Polski, w składzie której zabrakło Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, doskonale rozpoczęła rywalizację z Egiptem. W piątek w singlu zwycięstwa odnieśli debiutujący w narodowych barwach Karol Filar oraz Maks Kaśnikowski. Awans z play-offów do Grupy Światowej I był na wyciągnięcie ręki, ale trzeba było postawić jeszcze kropkę nad "i", najlepiej w sobotnim deblu.

Trener Mariusz Fyrstenberg postawił oczywiście na Jana Zielińskiego, który w tym sezonie świętował już sukces w kadrze w United Cup i był jej kluczowym elementem. To także dwukrotny mistrz wielkoszlemowy w grze mieszanej (z Su-Wei Hsieh), więc tu wybór nie mógł być inny. Jego partnerem został Karol Drzewiecki. Po drugiej stronie siatki stanęli Michael Bassem Sobhy (690. ATP) oraz Fares Zakaria (530. ATP), którzy walczyli o przedłużenie rywalizacji na korcie ziemnym w Kairze. Polacy nie dali się jednak zaskoczyć!

Zieliński i Drzewiecki pokonali Egipcjan! Jest awans!

Gospodarze wysoko zawiesili poprzeczkę i już w pierwszyym gemie Polacy musieli bronić dwóch break pointów. To się powiodło. Biało-czerwoni też mieli swoją szansę w dziesiątym gemie. Rywale obronili jednak piłkę setową i o wszystkim decydował tie-break. W nim Zieliński oraz Drzewiecki prowadzili 2-0, by za moment przegrywać 2-3. Ostatecznie opanowali jednak emocje i zwyciężyli 7-4.

Druga partia rozpoczęła się idealnie. Już w pierwszym gemie Polacy zyskali przełamanie i skutecznie bronili swojej przewagi. Mogli zakończyć sprawę już w dziewiątym gemie, ale nie wykorzystali pierwszej piłki meczowej. W kolejnym byli już bezbłędni i ostatecznie triumfowali 6:4, a w całym meczu 2-0!

Wynik meczu Egipt - Polska 0:3

Mecz nr 1: Fares Zakaria - Karol Filar 2:6, 0:6

Mecz nr 2: Michael Bassem Sobhy - Maks Kaśnikowski 1:6, 6:7 (7)

Mecz nr 3: Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria - Karol Drzewiecki / Jan Zieliński 6:7(4), 4:6

Przed rokiem biało-czerwoni również wygrali play-off (z Gruzją), ale później nie sprostali Wielkiej Brytanii. Tegoroczne spotkania Grupy Światowej I odbędą się we wrześniu - być może w nich zagrają Hubert Hurkacz czy Kamil Majchrzak.