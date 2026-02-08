Świątek i Lewandowski w "Familiadzie". Wybór mógł być tylko jeden

W sieci swego czasu furorę robiły memy z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim w rolach głównych. I zapewne do tego odniosła się najlepsza polska tenisistka, wrzucając na swój Instagram fragment "Familiady".

Iga Światek w "Familiadzie". Wymowna reakcja tenisistki

Plebiscyty dotyczące sportowców najczęściej budzą sporo kontrowersji. Nie inaczej było w przypadku ostatniej Gali Mistrzów Sportu, w którym za najlepszego sportowca Polski minionego roku uznano trzykrotną medalistkę mistrzostw świata w kajakarstwie, Klaudię Zwolińską. Dopiero drugie miejsce zajęła Iga Świątek, która w 2025 roku pierwszy raz w karierze zwyciężyła w Wimbledonie.

"Okazuje się, że jednak można mnie zaskoczyć podczas Gali Mistrzów Sportu... Sorry, ale ja tego nie rozumiem" - napisał w portalu X redaktor naczelny magazynu "Tenisklub", Adam Romer.

Czytelnicy "Przeglądu Sportowego" nie wskazali Świątek jako tej najlepszej, za to zrobili to ankieterzy w teleturnieju "Familiada". Na pytanie o "najwybitniejszego sportowca XXI wieku dowolnej płci" najwięcej wskazań zdobyła właśnie 24-latka, wyprzedzając m.in. Roberta Lewandowskiego czy Adama Małysza. Fragment teleturnieju Świątek wrzuciła na swoją instagramową rolkę.

Wiceliderka rankingu WTA skomentowała ten fragment w wymowny sposób, dołączając do niego emotkę okularów przeciwsłonecznych, co jest symbolem "bycia cool". Używa się go m.in. dla podkreślenia swojej pewności siebie, a także w przypadku chwalenia się czymś. Świątek tym samym postanowiła z dystansem odnieść się do najróżniejszych plebiscytów sportowych.

W najbliższym czasie 24-latka wystąpi w Katarze podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Rywalizacja zacznie się 8 lutego, ale najlepsza polska tenisistka rozpocznie zmagania od II rundy.