Świątek i Lewandowski w "Familiadzie". Wybór mógł być tylko jeden

Iga Świątek wrzuciła na swój Instagram fragment popularnego teleturnieju prowadzonego przez Karola Strasburgera. Dlaczego? Bo padło w nim pytanie o "najwybitniejszego sportowca XXI wieku dowolnej płci". W grze o pozycję numer jeden była najlepsza polska tenisistka w historii oraz Robert Lewandowski.
Iga Świątek i Robert Lewandowski
Screenshot Instagram Familiada Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl REUTERS/Hollie Adams TPX IMAGES OF THE DAY

W sieci swego czasu furorę robiły memy z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim w rolach głównych. I zapewne do tego odniosła się najlepsza polska tenisistka, wrzucając na swój Instagram fragment "Familiady". 

Iga Światek w "Familiadzie". Wymowna reakcja tenisistki 

Plebiscyty dotyczące sportowców najczęściej budzą sporo kontrowersji. Nie inaczej było w przypadku ostatniej Gali Mistrzów Sportu, w którym za najlepszego sportowca Polski minionego roku uznano trzykrotną medalistkę mistrzostw świata w kajakarstwie, Klaudię Zwolińską. Dopiero drugie miejsce zajęła Iga Świątek, która w 2025 roku pierwszy raz w karierze zwyciężyła w Wimbledonie.

"Okazuje się, że jednak można mnie zaskoczyć podczas Gali Mistrzów Sportu... Sorry, ale ja tego nie rozumiem" - napisał w portalu X redaktor naczelny magazynu "Tenisklub", Adam Romer. 

Czytelnicy "Przeglądu Sportowego" nie wskazali Świątek jako tej najlepszej, za to zrobili to ankieterzy w teleturnieju "Familiada". Na pytanie o "najwybitniejszego sportowca XXI wieku dowolnej płci" najwięcej wskazań zdobyła właśnie 24-latka, wyprzedzając m.in. Roberta Lewandowskiego czy Adama Małysza. Fragment teleturnieju Świątek wrzuciła na swoją instagramową rolkę.

 

Wiceliderka rankingu WTA skomentowała ten fragment w wymowny sposób, dołączając do niego emotkę okularów przeciwsłonecznych, co jest symbolem "bycia cool". Używa się go m.in. dla podkreślenia swojej pewności siebie, a także w przypadku chwalenia się czymś. Świątek tym samym postanowiła z dystansem odnieść się do najróżniejszych plebiscytów sportowych. 

Familiada
FamiliadaIga Świątek Instagram

W najbliższym czasie 24-latka wystąpi w Katarze podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Rywalizacja zacznie się 8 lutego, ale najlepsza polska tenisistka rozpocznie zmagania od II rundy. 

