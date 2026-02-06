Oto drabinka Świątek w Dosze. Czekamy na hit!

Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny sezon od dotarcia do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open. Tam Polka przegrała 5:7, 1:6 z Jeleną Rybakiną, która ostatecznie wygrała cały turniej. Teraz Świątek wystartuje w turnieju WTA 1000 w Dosze, który bardzo lubi, bo wygrała już go trzy razy w karierze (2022-2024). W zeszłym roku Świątek dotarła do półfinału w Dosze, natomiast tam uległa 3:6, 1:6 Łotyszce Jelenie Ostapenko. Iga już wie, z kim będzie rywalizować w tym roku na kortach twardych w Katarze.

Tak wygląda droga Świątek w Dosze. Na Rybakinę może trafić dopiero w finale

Świątek jest rozstawiona z "jedynką", więc rozpocznie rywalizację w turnieju w Dosze od drugiej rundy, a w pierwszej ma wolny los. Jej pierwszą rywalką będzie lepsza z pary Janice Tjen (Indonezja, 47. WTA) lub Sorana Cirstea (Rumunia, 36. WTA). Z Cirsteą Świątek ma bilans 6-0, a z Tjen nie grała jeszcze ani razu w karierze.

W trzeciej rundzie najwyżej notowaną potencjalną przeciwniczką dla Świątek będzie Elise Mertens, która zajmuje 22. miejsce w rankingu WTA. W ćwierćfinale wśród rywalek są m.in. Jasmine Paolini (8. WTA) czy Linda Noskova (12. WTA). W półfinale może dojść do starcia między Świątek a Amandą Anisimovą (4. WTA), a więc obrończynią tytułu.

W finale turnieju WTA 1000 w Dosze największym zagrożeniem dla Świątek będzie Rybakina. Kazaszka jest jedyną tenisistką, która może wyprzedzić Świątek i znaleźć się na drugim miejscu w rankingu. Aktualna różnica między Igą a Jeleną wynosi 455 punktów.

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Dosze:

I runda : wolny los,

: wolny los, II runda : Janice Tjen / Sorana Cirstea,

: Janice Tjen / Sorana Cirstea, III runda : Elise Mertens / Anastazja Pawluczenkowa / Daria Kasatkina,

: Elise Mertens / Anastazja Pawluczenkowa / Daria Kasatkina, Ćwierćfinał : Linda Noskova / Jasmine Paolini / Maya Joint / Laura Siegemund / Maria Sakkari,

: Linda Noskova / Jasmine Paolini / Maya Joint / Laura Siegemund / Maria Sakkari, Półfinał : Amanda Anisimova / Elina Switolina / Emma Navarro / Karolina Muchova / Karolina Pliskova / Alexandra Eala,

: Amanda Anisimova / Elina Switolina / Emma Navarro / Karolina Muchova / Karolina Pliskova / Alexandra Eala, Finał: Jelena Rybakina / Coco Gauff / Mirra Andriejewa / Jekatierina Aleksandrowa / Victoria Mboko / Clara Tauson / Liudmiła Samsonowa.

Warto dodać, że tegoroczny turniej WTA 1000 w Dosze nie będzie przeprowadzony z najmocniejszym zestawieniem tenisistek, bo z zawodów wycofała się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Iva Jović, Madison Keys, Marta Kostiuk czy Naomi Osaka.

Turniej WTA 1000 w Dosze odbędzie się w dniach 8-14 lutego. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.